redakce

Co nám hvězdy připravily do druhého prázdninového týdne? Panny, v příštích dnech by vás mohlo zaskočit dojetí. I když se vám nebude hodit, nepřemáhejte se: může vám otevřít dveře k někomu, ke komu dlouho hledáte vztah. Ryby, na dovolené si konečně můžete pořádně oddechnout a zažít věci, na které budete dlouho vzpomínat. V práci nelámejte nic přes koleno.