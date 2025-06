Část 1/12

Beran

Víc se teď zaměřte na rutinní činnosti. Něco, co děláte naprosto automaticky a myslíte si, že je to tak správně, vás může blokovat, stát vám v úspěchu a štěstí, dokonce i delší dobu. Není od věci dát si někdy odstup, poslechnout si, co si o vás myslí jiní. A je jedno, jestli jde o práci nebo vztahy.