Co nás čeká v druhém červnovém týdnu podle hvězd? Býci, startuje vám tvůrčí období. Najděte si k sobě ty správné lidi a pusťte se do projektu. Štíři, vyběhněte ven, pracujte na zahradě - budete více než kdy jindy potřebovat upustit páru, tak ať to nikdo neschytá.