Část 1/12

Beran

I když to u vás nebývá zvykem, teď budete potřebovat „zvetit“ kuráž. Budete mít totiž tendenci držet se při zdi, jet naprosto na jistotu a vůbec nejvíc by vám sedělo být doma a do ničeho se nepouštět. Někdo by to mohl svádět na novoluní v Beranu se zatměním Slunce, které bude v sobotu, ale na to se nevymlouvejte. Organismus vám dává jasně najevo, že si chce odpočinout, tak mu to dejte.

Nejlepší den: neděle 30. března