Horoskop pro každé znamení na 34. týden roku 2024

Srpen se přehoupl do své druhé poloviny, co nás podle hvězd čeká v následujícím týdnu? Blíženci, pokud vás trápí něco ve vztahu, zkuste to přijmout. Lidi nezměníte, své postoje ano. Střelci, své komunikační schopnosti uplatníte bravurně na všech frontách. Bohužel, doma stačit nebudou.