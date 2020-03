Vodnář (21.01. – 20.02.)

Co očekává muž Vodnář v posteli?

Tento muž nerad nudu a má rád kreativní ženu. Taková, co ho překvapí třeba během vyndávání nádobí z myčky nečekaným milováním. Stejně tak ho baví hraní rolí a netradiční sex. Dlouhou předehru absolutně miluje. Jeho erotogenními zónami jsou kotníky a oblast nohou. Muž Vodnář má tendence k experimentování. Rád masturbuje, někdy až příliš, na což by měl dát pozor. Příliš mnoho autoerotiky může vést k problémům s erekcí a oddálené ejakulaci.

Co očekává žena Vodnářka?

Vodnářka je typ ženy, které někdy udělá dobře líbání, mazlení a dlouhá předehra. Především ale preferuje samotný sex a má ho ráda tvrdě. Věří více v akci než v slova. Partner občas může narazit na její divokou stránku osobnosti v posteli a měl by s tím počítat.

Ráda má také masáž nohou. Konkrétně v oblasti od podkolenních jamek po kotníky. To jsou její hlavní erotogenní zóny. Má ráda soutěž. I v posteli. Muž by na to měl pamatovat a kromě zábavy a her zahrnout do společných hrátek také výzvu. Tyto ženy dosahují obecně obrovských orgasmů a jsou velmi šikovné ve svádění svých partnerů. Rozhodně to nejsou stydlivky. Sdělí bez problémů své pocity a potřeby partnerovi.