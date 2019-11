Sedmý ročník udílení ocenění osobnostem, které baví a inspirují Česko na sociálních sítích, odstartovalo finálové hlasování. Fanoušci tak mohou od 11. listopadu zvolit prostřednictvím webu CzechSocialAwards.cz nebo aplikace (iOS, Android) vítěze v šesti kategoriích: Inspiration & Influence, Fun & Entertainment, Cosmo Rising Star, Fair Play, a nově i Televizeseznam.cz Video Talent a také Go Global, jejíž vítěz bude Českou republiku opět reprezentovat na Global Social Awards 2020. Letos poprvé předají pořadatelé také ocenění Social Special Award za výjimečné působení na sociálních sítích. Finálový večer se uskutečnění 28. listopadu za přítomnosti řady hudebních hostů, známých osobností a finalistů, mezi kterými je například Kovy, Honest Guide, Týnuš Třešničková, Tamara Klusová či Anna Šulc.





Jedinečný večer plný inspirace, hudebního programu a známých osobností

Show v netradičních prostorách Uhelného mlýna provedou moderátorky Zorka Hejdová a Jitka Nováčková. Vystoupí například rakouský zpěvák Cesár Sampson, který se svým hitem Nobody But You obsadil 3. místo a umístil se tak před Mikolasem Josefem na loňské Eurovizi, Tereza Kerndlová se slovenským raperem Kalim, talentovaný zpěvák Jakub Ondra, který zahájí celý večer svou buskingovou show, vycházející hvězda raper Amco či výherkyně sedmé řady Česko Slovensko má talent Nikoleta Šurinová.

Kategorie

FAIR PLAY Za férovost a transparentnost se zasazuje ocenění v kategorii Fair Play. Poctivost, spravedlivost a upřímnost, to jsou hodnoty, které by nominovaný v kategorii Fair Play měl vyznávat. Finalisty jsou Kovy, Dva Tátové, A Cup Of Style, Za normální holky a Tamara Klusová.

GO GLOBAL Kategorie GO GLOBAL hledá osobnost, která má ambice překročit hranice. Vítěz v této kategorii dostane příležitost zúčastnit se Global Social Awards 2020. Do finále postoupili Jitka Nováčková, Not So Funny Any, The Sikls, Honest Guide, Petra Lovely Hair.

FUN & ENTERTAINMENT Radost a zábava? Kategorie Fun & Entertainment oceňuje ty, kteří nás baví na sociálních sítích. Mezi finalisty jsou Agraelus, Erik Meldik, Bára Votíková, Luboš Je Celkem Fajn, Tary.

INSPIRATION & INFLUENCE Kategorie INSPIRATION & INFLUENCE hledá ty, kteří inspirují a mají ten správný vliv. Hlasovat mohou fanoušci pro Annu Šulc, Mamu Domishu, The Sikls, Týnuš Třešničkovou a Sharlotu.

COSMO OBJEV ROKU Kategorie Cosmo Rising Star oceňuje ty, o kterých podle fanoušků v příštích letech ještě hodně uslyšíme. Mezi finalisty se dostali Jakub Gulab, Marsell Bendig, Káťa Zee, YABABY, Tom Sean.

TELEVIZESEZNAM.CZ VIDEO TALENT Kategorie oceňující zajímavé vlogery, kteří baví, inspirují či motivují. Ve finálové pětce jsou A Cup Of Style, Getthelouk, Dewii, Iva Pazderková a The Sikls.

Všechny nominované naleznou fanoušci zde

Novinky o dění ze zákulisí, průběhu ankety, hostech a osobnostech finálového večera mohou fanoušci sledovat také na webu CzechSocialAwards.cz, Instagramu @czechsocialawards a Facebooku @czechsocialawards.