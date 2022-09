Stárnutí je zcela přirozený proces. A má dokonce své kouzlo: S každým uplynulým rokem jsme zase o něco moudřejší a sebevědomější. Prožíváme nové okamžiky, které sdílíme se svými blízkými. Každá vráska a linka na pokožce je pouze připomínkou všech našich zážitků. Ambicí Oslo Skin Lab není nabízet produkty, díky kterým vymažete stopy času a budete po celý život vypadat stejně jako ve svých dvaceti letech. To ani není možné. Naše produkty přinášejí přirozenou cestou svěží, mladistvý vzhled pokožky a pomáhají zpomalovat vznik nových známek stárnutí.

TRENDY V PÉČI O PLEŤ

Už nezůstáváme jen v rovině krémů a sér aplikovaných zvenčí a různých pečujících ošetření. Podle nedávného výzkumu bylo totiž potvrzeno, že efektivních výsledků lze dosáhnout i tím, že tělu doplníme určité látky. Trend péče, která začíná uvnitř, nadchl i významné osobnosti v kosmetickém průmyslu, díky čemuž se The Solution Beauty Collagen těší široké podpoře. Získal několik prestižních ocenění a máme obrovskou radost z nespočtu pozitivních recenzí od našich zákazníků, kteří se k našim produktům rádi vracejí.

CO JE TO SLOW SKIN AGING?

Na stav vaší pokožky neustále neblaze působí každodenní vlivy – sluneční záření, znečištěné prostředí, váš životní styl a také procesy přirozeného stárnutí. Proto je tak důležitá prevence. Nezačít se starat až poté, co se začnou objevovat první vrásky, linky a povadlé kontury, ale spíš jim nedat šanci. Náš cíl? Pomoci co nejvíce zpomalit proces stárnutí pokožky přirozeným způsobem, abyste se i s přibývajícím věkem cítila skvěle a vaše pokožka jen zářila. Zároveň se učíme, jak se o sebe a svou pleť co nejlépe starat pomocí rutin, které nám ale zásadně neovlivňují zaběhlé životy. Chceme být spokojeni se svým životem a s tím, co vidíme v zrcadle. Bez ohledu na věk.

OSLO SKIN LAB THE SOLUTION™

100% čistý bioaktivní hydrolyzovaný kolagen typu I. Studie jasně ukázaly, že příjem kolagenu zpomaluje proces stárnutí pokožky a zlepšuje její kvalitu.

KOLAGENNÍ PEPTIDY S PROKÁZANÝMI ÚČINKY

• Průměrné snížení hloubky vrásek kolem očí o 20,1 % po osmi týdnech užívání.

• Zlepšení elasticity pokožky po čtyřech týdnech užívání.

• Po šesti měsících užívání došlo ke snížení stupně celulitidy a zpevnění pokožky.

NOVINKA

OSLO SKIN LAB THE GLOW™

Každá tobolka The Glow™ Inside Out Beauty Booster v sobě ukrývá kyselinu hyaluronovou a vitamin C. Bylo prokázáno, že při každodenním užívání může kyselina hyaluronová zvýšit vlhkost ve vaší pokožce, a tím dosáhnout zářivějšího, jemnějšího a hladšího povrchu pleti. Dobře hydratovaná pleť je alfou a omegou k dosažení správného GLOW!

PROKÁZANÉ ÚČINKY NA PLEŤ

• Chrání před suchou pokožkou

• Zvyšuje hydrataci pokožky

• Zvyšuje subjektivní vnímání jasu a pružnosti

• Redukuje známky stárnutí, jako jsou vrásky a jemné linky

SLEVA 50% NA PRVNÍ BALENÍ THE SOLUTION NEBO THE GLOW PRO ČTENÁŘKY COSMOPOLITANU. STAČÍ JEN PŘI OBJEDNÁVCE ZADAT KÓD COSMOPOLITAN NA OSLOSKINLAB.CZ.