Perwoll Renew pak prodlouží životnost oblečení tím, že jej šetrně vypere a pomáhá zachovat barvy i vlákna oblečení déle jako nové. V tomto duchu se nese i nová kolekce, kterou na pražském podzimním Fashion Weeku představí česko-slovenská módní návrhářka Vanda Janda. Harper’s Bazaar nahlédl do příprava ateliéru této návrhářské divy.

GENERACE

Naše zákaznice často přivedou i další ženy z rodiny – své maminky a dcery. Velmi souzním s tradicí dědění oděvů v rodině a byla bych ráda, kdyby se takto předávaly z generace na generaci i modely z mé kolekce. V mé kolekci SS23 najdete materiály, které můžete šetrně prát i s ručně vyšívanou krajkou.

„Když si koupím výjimečný kousek do šatníku, který nějak vystihuje mou osobnost, mluví sám za sebe a musela jsem do něj investovat, sama cítím, že mám tendenci se k němu chovat šetrněji a víc si ho vážit. A tak by to podle mě mělo být s co nejvíce oděvy, které ve skříni máme.“

NADČASOVOST

Inspiruje mě móda minulých dekád a vzpomínka na maminku a babičku. Trendy se cyklicky vracejí, a tak i léta staré kousky mohou přijít znovu do módy. Vyžaduje to však pečlivý výběr střihů, kvalitních materiálů a také šetrnou péči při praní i skladování. Líbí se mi, že Perwoll Renew pečuje o textilní vlákna a prodlužuje tak jejich životnost, aby oblečení zůstalo déle jako nové.

Na MBPFW bude 3.–5. 9. 2022 připravená Perwoll Lounge se stylovým fotokoutkem, Vandiným pop-upem a také Perwoll Talks, kde bude Vanda mluvit s hosty z módní branže o RethinkFashion přístupu.

PERWOLL RENEW

Prací gel a kapsle Perwoll Renew poskytují intenzivní péči vašemu oblečení. Inovované složení obnovuje zářivost barev, renovuje a posiluje vlákna a chrání je před dalším poškozením. Perwoll Renew pere šetrně i při nízkých teplotách a je vhodný pro všechny druhy látek včetně jemných tkanin.

