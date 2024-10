Kdo nežárlí, nemiluje? Spouštěčem bývá nízké sebevědomí, ne láska

Udělejte si test: Jste žárlivka? Dopřejete svému partnerovi dostatek prostoru, nebo mu moc nedůvěřujete? Odpovězte po pravdě, pak už jen stačí sečíst body u odpovědí a prohlédnout si vyhodnocení. 1. Váš partner mluví rozrušeně do telefonu. Chcete hned vědět, s kým hovoří? A. Ne, to je jeho věc. (0)

B. Možná, záleží na okolnostech. (3)

C. V každém případě. (6) 2. Sdělí vám, že chce jet sám na týdenní dovolenou. Jak na to zareagujete? A. Řeknu mu, že s tím nesouhlasím. (6)

B. Nelíbí se mi to, ale toleruju jeho rozhodnutí. (3)

C. Dopřeju mu, aby si odpočinul. (1) 3. Už jste mu někdy nahlédla do mobilu nebo mailu? A. Ne, to bych nikdy neudělala. (0)

B. V jeho přítomnosti jsem se už podívala. (3)

C. Ano, protože to přece nikdy nezjistí. (6) 4. Přijde pozdě večer domů z oslavy, evidentně ve velmi dobré náladě. Chcete se dozvědět něco bližšího? A. Jistě, pokud možno všechny podrobnosti. (6)

B. Ne, není to pro mě zajímavé. (0)

C. Nechám ho vyprávět a občas se na něco zeptám. (3) 5. Na večírku se váš milý intenzivně baví s atraktivní ženou, vás si téměř nevšímá. Jak se zachováte? A. Najdu si svou zábavu. (0)

B. Taky se bavím a několikrát s ním vyhledám oční kontakt. (3)

C. Pozoruju oba velmi bedlivě. (6) 6. Mají si lidé v partnerském vztahu říkat úplně všechno? A. V každém případě. (6)

B. To není nutné. (3)

C. Ne, ten druhý by to mohl někdy zneužít. (1) 7. Jací jsou podle vás lidé, kteří často mění své protějšky? A. Nejspíš přelétaví a nestálí. (6)

B. Nesoudím je, ještě zkrátka nenašli toho pravého. (3)

C. Mají ležérní přístup k životu. (0) 8. Váš milý básní o nějaké pěkné televizní hvězdě. Jak byste to okomentovala? A. „Já ti nestačím?“ (6)

B. „Ty máš opravdu dobrý vkus.“ (0)

C. „Hvězdy jsou taky jen lidi.“ (3) 9. Právě jste v kavárně zahlédla svého muže s cizí osobou opačného pohlaví. Co uděláte? A. Přátelsky ho pozdravím. (0)

B. Budu předstírat, že ho nevidím, doma ho ale důkladně vyzpovídám. (3)

C. Hned na místě mu udělám scénu. Proč by se měl scházet s jinými ženami? (6) 10. Co je podle vás žárlivost? Jak byste ji definovala? A. Je to vážný problém, který by se měl léčit jako psychosomatické onemocnění. (0)

B. Je nevyhnutelná a do vztahu prostě přirozeně patří. (3)

C. Vždycky je důsledkem nevěry. (6) Vyhodnocení: Do 16 bodů: Berete malé flirty svého partnera s klidem. Myslíte si, že by se měl sám rozhodnout, co udělá a co komu dovolí. Tím, že mu necháváte očividně hodně volného prostoru, dáváte najevo, že jste tolerantní a velkorysá. A také dokazujete, že mu plně důvěřujete. Navíc je vyšší pravděpodobnost, že vám bude věrný, když se nebude cítit omezovaný. Přesto se nad svou velkorysostí zamyslete. Přílišnou toleranci by totiž mohl brát coby povolení k nevěře (jako že je vám to vlastně jedno) anebo ji pokládat za nedostatek vaší lásky. 17 až 32 bodů: Důvěřujete druhému a akceptujete, že potřebuje volně dýchat. Ani nemáte nic proti tomu, když riskne nějaký flirt. Kdyby k tomu ale docházelo častěji nebo byste měla určité indicie, že vás může podvádět, s vaší tolerancí bude konec. V tu chvíli by ve vás vzplála žárlivost, i kdybyste vypadala navenek klidně. V podobném případě byste si s ním měla promluvit a nastavit jasně dané hranice. Domluvte se jednoznačně, kolik volnosti si vzájemně chcete dopřát. Tak nebudete mít nesprávná očekávání, vyhnete se konfliktům a vztah bude fungovat. Od 33 bodů: Flirtování vašeho milého by ve vás mohlo snadno probouzet žárlivost. A pokud se dá do hovoru s jinou ženou, reagujete velmi podrážděně. Někdy ho dokonce bez konkrétního důvodu podezíráte z nevěry či aspoň z úmyslu být vám nevěrný. Jste člověk, který intenzivně prožívá své pocity a má problém zkrotit svoji podezíravost, v mysli hned začne rozvíjet alternativní scénáře. Ale pozor! Přehnaná žárlivost může vážně ohrozit váš vztah. Naučte se partnerovi více důvěřovat a přestaňte řešit malichernosti, neotravujte si život. Zapracujte i na svém sebevědomí.