Protiklady se přitahují? Odlišnosti mohou být kořením i zabijákem vztahu

Vzájemná podobnost vypadá na první pohled jako ideální klíč k úspěšnému vztahu. Mezi partnery by měla být určitá podobnost, ne však příliš velká. Život se svou věrnou kopií není zrovna to, co by si člověk přál. Takový vztah bývá sice bezpečný a stabilní, avšak bez jiskry, bez špetky vzrušení. Vládne v něm rutina a nuda.

V některých případech bývá přílišná vzájemná podobnost příčinou konfliktů. Například soužití dvou choleriků, dvou výbušných povah, je zárukou každodenních hádek, konfliktů. Takový vztah rozhodně nelze nazvat úspěšným.