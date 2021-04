Lesbičky a homosexuálové už dnes nikoho nešokují. Je to běžný jev, ke kterému lidé přistupují s porozuměním. Co je pansexualita? To je vlastně bezpodmínečná láska ke všem bytostem, aniž řešíte jejich pohlaví nebo identitu...

Běžný člověk možná na první pohled nevidí rozdíl mezi pansexualitou a bisexualitou, ale je to o tom, že bisexuál má rád ženy i muže, zatímco pansexuál má rád všechny bytosti, přitahuje ho „esence člověka“ a neřeší jeho pohlaví anebo identitu.

Vraťme se ale k „obyčejným“ bisexuálům. Jejich život je totiž i dnes, v 21. století, opředen řadou nesmyslných mýtů. Třeba tím, že bisexualita je jen životní fáze, která přejde...

„Lidé v mladém věku opravdu někdy vyzkouší sex se stejným pohlavím, bývá to ale jen krátkodobý experiment a takové lidi bych jako bisexuály určitě neoznačila. Naopak lidé, kteří žijí jako bisexuálové delší čas, a také se tak označují, změní podle posledních výzkumů svůj ,sexuální názor’ maximálně z deseti procent, tedy stanou se z nich třeba lesbičky či heterosexuálky, zbytek zůstává stále bisexuální,“ říká psychoterapeutka Karin Řeháková.

„Svou sexualitu vůbec nijak nedefinuju. Vím, že existují různá slova, fluidní, pansexualita, bisexualita, cokoli chcete. To je fajn pro někoho, kdo to potřebuje. Každému, co je mu vlastní. Ale co se týče mě osobně, já nálepky nepotřebuji,“ uvedla Mel. B.

Dalším mýtem je podle sexuoložky názor, že všichni bisexuální muži jsou „převlečení gayové“. „Je pravdou, že většina gayů prožije i sex se ženou. Většinou na začátku svého sexuálního života, kdy se ještě ,hledají’. Velmi brzy ale zjistí, že sex se ženou jim není příjemný a především je nevzrušuje. Zatímco bisexuála vzrušují obě pohlaví, většinou dává v určitém úseku života přednost mužům a v určitém ženám. Výjimkou mezi mými klienty nejsou ani muži, kteří žijí se ženami a s muži mají jednou za čas ,úlet’,“ líčí Karin Řeháková.



Podle ní je typický mýtus o „trojce“. „Lidé si často myslí, že bisexuálové milují trojku - proč nemít rovnou sex s ženou i mužem, když mám rád obojí, říkají si asi... Ale je to nesmysl. To, že vás přitahují obě pohlaví, nemá vůbec souvislost s tím, že byste chtěli jít do sexu ve třech. Myslím, že to jsou spíše divoké představy heterosexuálů, podnícené sledováním pornofilmů, kde jsou podobné věci běžné. Ve skutečnosti to má bisexuál stejně jako heterosexuál, jsou lidé, kteří by trojku zkusili rádi, a pak ti, kteří by ji nezkusili ani za nic. Stejně tak bisexualita se nerovná promiskuita,“ dodává psychoterapeutka.