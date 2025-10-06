Nesourodý vztah láká k pohledům. Vyrovnejte se ze zíráním okolí

Marcela Kašpárková
Vzbuzujete s partnerem pozornost, protože je o dost vyšší nebo naopak menší? Vy jste střízlík a on pořádný kus? Je výrazně starší, mladší, má nějaký handicap? Obrňte se proti dotěrným poznámkám i pohledům.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Paní Veronika je pověstná tím, že jí leží na srdci skoro celý svět. Její kamarádi a známí jsou zvyklí, že jim nosí letáčky neziskovek, informuje je o dobročinných sbírkách, nutí je třídit odpad, nabízí brigády při sekání luk. Kdysi se snažila naučit se znakovou řeč a pomáhá jako dobrovolnice u seniorů.

Nikoho tedy nepřekvapilo, když na jednu společnou akci přivezla Tondu, prostě se tam objevila s vozíčkářem. Haló ale nastalo, když ho představila jako svého snoubence a zároveň přítomné pozvala na svatbu. Bylo to jak výbuch sopky.

„V tu chvíli jako by se u některých kamarádů něco změnilo,“ vzpomíná Veronika na dobu před jedenácti lety. „Zatímco dříve mě měli někteří trochu za vzor, jiní za lehce potrhlou, ale neškodnou holku, teď mnozí kroutili hlavami a začali se mě i stranit, jako kdyby nevěděli, jak se se mnou mají najednou bavit. Vybočila jsem. Moji rodiče řešili zejména, jestli si s paraplegikem nezkazím život, ostatní hlavně koukali a koukají.“

Mladá žena a její muž zažívají to, co snad všichni lidé, kteří se nějak odlišují. Mohli by o tom vyprávět herci, zpěváci, osobnosti veřejného života, ale i ti, kdo mají nějaké postižení, nemocné dítě nebo jsou zkrátka v něčem jiní. Jak se to dá zvládnout?

Kouknout se je přirozené

Co uděláte, když na ulici potkáte známého herce nebo někoho výrazně oblečeného? Aniž si to uvědomíte, oči se vám stočí tím směrem. Lidé podvědomě reagují na všechno, co podle nich není zcela běžné, co se nějakým způsobem vymyká. Jde do určité míry i o obranu – tím, že pozorujete okolí a vnímáte, co se kolem děje, pracujete pro vlastní bezpečnost. Snadněji byste odhalili hrozící riziko než ti, kdo zírají do mobilu nebo s nezájmem nevnímají okolí (stejné je to i se zvuky, proto není dobré izolovat se sluchátky na uších).

Koukat kolem sebe a na druhé je tedy jaksi přirozené. Jiná věc ale je, jak se na lidi díváte: Jak dlouho, s jakým výrazem, jestli je jen „líznete“ pohledem, nebo se zastavíte a otočíte. To druhé už bývá považováno za zvědavost a určité zasahování do soukromí, i když to nemyslíte nijak zle.

Jak se bránit pohledům?

  • Vadí vám, že jste centrem pozornosti, ať už jde o cokoli? Kazí vám to náladu, dokonce snižuje sebevědomí?
  • Udržujte s lidmi přímý oční kontakt, i když to nebývá vždycky lehké. Je to ale cenná zbraň proti okukování.
  • Pohlédněte těm, kdo na vás civí, do očí. A usmějte se při tom. Budete překvapeni, co se stane – někdo vám úsměv vrátí, prolomí se ledy.
  • Zvědavci a pomlouvači pohledy odkloní, sklopí zraky. Jedna nula pro vás!
  • Hodně silný kalibr je prodloužený oční kontakt. Otrlé okukovače byste mohli zneškodnit tím, že ho o sekundu dvě protáhnete. Zdravý oční kontakt trvá zhruba tři sekundy, vše, co je delší, už bývá druhé straně nepříjemné. To ani největší zvědavec nevydrží.

„Největší pozornost jsme začali budit, když jsme si pořídili dítě,“ říká Veronika. „Tonda jel třeba na elektrickém vozíku a tlačil kočárek a já vedle nich drandila na kolečkových bruslích. Lidé se zastavovali, zírali, ale mnoho z nich se na nás usmívalo nebo i zvedlo palec. Nejhorší bývají lidé, co zůstávají s pusami dokořán, honem upozorňují ty, se kterými jdou, a něco si šuškají.“

Je tedy rozdíl, jestli se člověk jen koukne, anebo se zastaví a civí.

Neděláte nic špatného

Důležité je, abyste si uvědomili, že neděláte nic, kvůli čemu byste si měli vysloužit pohledy okolí. Tak máte partnera, s nímž podle nějakých standardů k sobě neladíte. Zralejší generace si můžou vzpomenout, jak se kdysi považovalo za normál, aby byl muž ideálně o čtyři roky starší, vše ostatní už bylo „mimo“. Nepácháte-li nic zlého, nemorálního a protizákonného, není důvod, proč se cítit nemile a zahanbeně. Když si v tomto směru trochu zvýšíte sebevědomí, mělo by vám okukování méně vadit.

Hodně pomůže, pokud za vámi stojí vaši nejbližší a přátelé, pokud od rodičů a blízkých neslýcháte, jak nemáte budoucnost s někým starším či naopak mladším a jak legračně budete vypadat, když je mezi vámi rozdíl desítek centimetrů nebo kil. Proto je dobré pokusit se vyladit nejdřív domácí vztahy.

„Když si naši na Tondu zvykli a dokonce u sebe doma zbudovali bezbariérové přístupy, přestala jsem se nepříjemně cítit na ulici,“ přiznává dnes Veronika.

A má ještě jednu radu: „V dětství jsme se zbavovali strachu z učitelů tak, že jsme si je představovali v nočních košilích nebo na záchodě. Vzpomněla jsem si na to a ve chvílích, kdy za námi lidé zírají a ukazují si na nás, si představuju, co asi mají doma oni. Žárlivce? Sexuální úchylku? Nakradené zboží? Hádky s dětmi? Nebo velký smutek, deprese a osamělost, které ovšem nejsou vidět? To my se máme mnohem líp!“

Článek vznikl pro časopis Tina.

