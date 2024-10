Život s narcistou vás poznamená. Poradíme, jak se z něj osvobodit

Narcista jako samolibý člověk zahleděný do sebe, to je mýtus. Přehnaná míra důležitosti a vážnosti, kterou tito lidé sami sobě přisuzují, je pro ně sice typická, v jádru jsou ale úzkostní, což se snaží maskovat před sebou i svým okolím. Především jsou to však velmi zdatní manipulátoři. Co dělat, když se s nimi ocitnete ve vztahu?