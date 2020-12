Vztahy, jejich spletité cesty a tajemná zákoutí byly vždycky tématem, o němž nejen psychologové diskutovali nejvíc. Je to sice ta nejpřirozenější věc na světě hledat si někoho, s kým člověk bude sdílet život a bude ho mít rád - ale je také jednou z těch nejsložitějších. A každého možná někdy napadne, zda si v této oblasti vybral skutečně dobře.

Pokud se vám to nestává každý den, neděste se těchto myšlenek. Jsou přirozené a pokud si na ně budete umět upřímně odpovědět, často mohou přinést do vašeho života jistotu a štěstí. Občas ale někdo může zjistit, že jeho partnerství až tak růžové není.

Na co se tedy ptát ve chvíli, kdy hodláte bilancovat svůj vztah? Podívali jsme se, co na to říkají někteří odborníci.

Zamilovanost je skvělá věc a hovory se při ní zaplétají jednoduše samy. Ale čím je člověk ve vztahu déle, tím spíš se mu může stát, že spoustu věcí prostě spolkne a nezeptá se na ně. A to nejen svého partnera, ale hlavně sebe sama.

Právě od sebe přitom musíte začít. Není dobré usnout na vavřínech, přestat se snažit, aby vaše souznění fungovalo a pak být najednou překvapení, že tomu tak není. Proto se nestyďte na hodinku zavřít někam do svého útočiště a prostě si opravdu popřemýšlet o životě ve dvou.

Jak soužití vylepšit Možná vás odpovědi na otázky nastíněné v článku překvapí a vy si uvědomíte, že sice možná nemáte zcela dokonalý vztah, ale rozhodně vám stojí za to o něj ještě zabojovat. Co byste tedy měla zlepšit, aby se vám žilo lépe? Středobodem všeho je komunikace. Ač to může být zpočátku po těch letech ticha těžké, mluvte na partnera. Zeptejte se ho, co nového je v práci, jak se má jeho nejlepší kamarád apod. Každý měsíc vyrazte na rande jako zamlada. Objednejte si dobré jídlo anebo si vyjeďte večer do přírody a dívejte se na západ slunce. Dělejte prostě to, co vám připomene čas zamilovanosti. Alespoň jednou za den partnera také oceňte za něco, co udělal nebo řekl či co se mu povedlo. Pamatujte si také maličkosti. „Když partner řekne, že si chce o něčem promluvit příští středu se šéfem, dejte si poznámku do kalendáře a v onen den se zeptejte, jak to dopadlo. Ukazuje to váš zájem a angažovanost,“ radí koučka Carla Romo. A hlavně - buďte schopná a ochotná se omluvit za jakoukoli chybu. Upřímně, neafektovaně, s pokorou. To dokáže skutečné divy.



První otázkou by mělo být to, zda z vás partner stále ještě činí lepšího člověka (nebo si to aspoň myslíte) a jestli se snažíte dělat to samé i vy pro něj. „Právě to, že nám láska dává pocit, že jsme díky ní úžasnější a fakt, že se to někdy opravdu stává, je na ní to nejkrásnější,“ tvrdí koučka Carla Romo a pokračuje: „Pokud tento vjem vymizí, lidé se začnou babrat sami v sobě, bývají nespokojení a nevědí proč. Přitom stačí tak málo, aby se zase dali dohromady.“

S tím souvisí i druhá věc: jste si skutečně pořád blízcí? Jinými slovy: dokážete sdílet své niterní myšlenky, ale i normálně diskutovat o každodenních problémech? „Mnoho dvojic po nějaké době jaksi ustrne ve svém klidu. A aby jim ho nic nenarušovalo, nejméně pak drahá polovička, používají často větu: udělej to, jak myslíš. To není o spolupráci, ale o tom, že nechci nic řešit a o ničem s nikým debatovat. Jenže tato interaktivní komunikace je právě ve vztahu velice důležitá,“ vysvětluje psycholožka Danielle Forshee.

Prostě se mnou být nechce Stejně tak, jako se dá vypozorovat, že se ještě vyplatí o vztah bojovat, poznáte snadno, že to už asi nemá cenu. Tady jsou základní znaky té druhé, nemilé možnosti:

Všechno, co děláte, ho otravuje.



Nedělí se o žádné vlastní prožitky a zkušenosti.



Nedopovídá vám na SMS zprávy.



Najednou potřebuje velký prostor sám pro sebe.



Myslí hlavně na sebe a také tak jedná, nebere vás jako tým.



Když se hádáte, snaží se vám slovně skutečně ublížit.



Spojení slov společný sex už ani nezná.



Celou dobu, co je s vámi, má špatnou náladu. Ve společnosti jiných se to náhle zlepší.



Pokud v páru toto neděláte, iniciujte to. Ptejte se na názory svého vyvoleného, a i když s nimi nebudete vždy plně souhlasit, snažte se hledat kompromisy. Neuvěřitelně to pomůže společnému sebevědomí a to je velmi důležité.

Zamyslete se také nad tím, nakolik toužíte partnera změnit. Nikdo po nikom nechce, aby si o každém myslel, že je úžasný a dokonalý - to by byla jen přetvářka a lež. Ale vážně vás nějaké věci tak vytáčí, že byste je nejraději vymazali z jeho povahy? Anebo se nad nimi sice pozastavíte, možná pousmějete, ale berete to tak, že k němu patří?

V prvním případě máte zaděláno na problém. „Poznáte to třeba i tak, že když sledujete svůj protějšek, jak dělá něco, co nesnášíte, zavřete oči a představujete si, jak dobře by vám bylo s někým jiným. To už jste ve špatné fázi. Když se na něj vydržíte koukat a nenapadne vás utíkat, je to naprosto v pořádku,“ popisuje to kouč Tim Mitchens.

S tím podle něj souvisí i jiná věc: váš partner by vám měl být také nejlepším přítelem, protože pak si z jeho malých nedokonalostí můžete utahovat a společně se tomu zasmějete místo toho, abyste se pohádali.

Je tomu ale skutečně tak? „Není snad ve vztahu častější lež než věta: my jsme hlavně přátelé. Je to krásný cíl, ale je těžké ho dosáhnout. Z mé praxe vyplývá, že skutečně to tak má málo lidí. A většinou to nejsou ti, kteří o tom hlasitě vyprávějí na potkání,“ popisuje expert.

Není to o tom, že když máte problém, první voláte manželovi místo toho, abyste se třeba cestou z práce zastavila na kafíčko a probrala to s kamarádkou. Spíše se o tom nemusíte bát mluvit a jeho názoru si pokaždé ceníte a přemýšlíte o něm. Opět - nemusíte souhlasit. Ale je pro vás důležité ho znát a necháte se jím rádi inspirovat.

A poslední zásadní otázka: jste skutečně ochotní navzájem obětovat všechno pro toho druhého? To je věc, která bude možná mnohé pálit už za chvíli. Jen si to představte: kvůli koronaviru zavřou partnerovi podnik nebo ho bude nucen zavřít sám. Přijde o peníze, iluze, naděje. A není už nejmladší. Jste ochotni vzdát se klidně i své práce a pomoci mu nějak se postavit zase na nohy? Víme, je to těžká představa. A třeba k tomu ani nebude muset dojít. Ale jen to, že si na tuto otázku odpovíte: „Když to bude nezbytné, ano. Já to pro něj udělám,“ značí, že jste si vybrali správně. Nebo minimálně, že si opravdu výborně vybral on.