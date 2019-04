Matka citová vyděračka

„Ty mi nikdy sama nezavoláš!“ „Všechno jsem ti obětovala a ty jsi tak nevděčná.“ „Myslela jsem, že letos na dovolenou pojedeš se mnou a ne s kamarády, těch si ještě užiješ, ale já už tu dlouho nebudu...“ Kdykoliv se vidíte nebo slyšíte, můžete si být jistá, že zazní nějaká podobná výčitka. Asi s tím už nic nenaděláte, ale můžete si svatosvatě slíbit, že vy tohle svým dětem jednou v budoucnu nikdy říkat nebudete.

Matka poučující

„Myslím, že by se tahle skříňka vyjímala lépe v támhle tom rohu.“ „Nepřibrala jsi náhodou, zkus vysadit pečivo, to funguje.“ „Neměla bys nosit tak krátká trička, nastydneš odspodu a co pak?“ Taky vám vaše maminka neustále uděluje nevyžádané rady? Zkuste se s ní domluvit na jiném režimu: „Mami, až budu chtít poradit, tak se tě zeptám, ano?“ Ale nepočítejte s tím, že se to nějak výrazně změní...

Taky má vaše máma pocit, že má patent na správný život?

Matka závistivá

Vždycky bývala tou největší kočkou ve třídě, v kanceláři, ve vsi... A vy jste měla štěstí a přirozený půvab jste po ní podědila a umíte ho prodat. Jenže místo, aby měla radost, tak od třinácti let vás provází její naštvané pohledy a uštěpačné poznámky. „Tyhle stíny ti vůbec nesluší.“ „Neměla by ses dát ostříhat?“ „Ten kluk, se kterým chodíš, bude asi pěkný děvkař!“ Je těžké smířit se s tím, že vám vlastní máma závidí a nepřeje...



Matka negativní

Kdykoli se s ní vidíte, srazí vás k zemi její všeobjímající otrávenost – s tátou je to čím dál horší, auto je na rozpadnutí, sousedi mají nezvedené spratky, venku je moc horko (nebo moc zima), na dovolené to stálo za prd a jídlo je čím dál dražší a nedá se jíst... Můžete se na svou matku zlobit za to, že je tak negativně naladěná, ale taky se můžete snažit pochopit, odkud její nešťastné pocity pramení – třeba je to jen menopauzou, ale může se jednat i o hlubší psychické problémy. Popovídejte si o tom..

Matka diblík

Z dívčích střevíčků už dávno vyrostla, má dceru málem na vdávání, ale sama se nějak nechce cítit dospělou a usedlou. Libuje si v krátkých sukních a kabelkách s pyramidkami, nebo se ověšuje přívěsky se symboly jin a jang a v batikovaných šatech vyráží na setkání hippíků, kde pasí svět a vaří jáhlovou kaši pro stovku kámošů všeho věku a pohlaví. Nestyďte se za ní a berte ji takovou, jaká je. Zase – kdo může říct, že jeho máma plánuje objet svět v kytičkovaném bydlíku nebo zakládá dívčí rockovou kapelu?