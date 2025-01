Ještě nedávno to bylo téma z těch nejbláznivějších sci-fi filmů. Lidé se zamilovali do robotů a společně se snažili překonat všechny překážky světa a předsudky společnosti. Jenže dneska už to tak vzdálené není. V oblasti umělé inteligence jde pokrok mílovými kroky dopředu a velká láska zmíněného typu se prostě stává.

A co víc – podle některých futurologů, třeba Brita Iana Pearsona, bude podobných případů přibývat. „Sexuální hračky na bází umělé inteligence začnou pronikat ve velkém do domácností už příští rok,“ tvrdí.

A není to prý zdaleka všechno. „Do roku 2050 bude podle jasného vývoje situace sex mezi člověkem a robotem běžnější než sex mezi dvěma lidmi,“ je přesvědčený.

Znamená to snad konec intimity tak, jak ji známe? A stane se tak erotika jenom další individuální kratochvílí jako třeba běh, vyšívání nebo hraní videoher?

I podle tuzemských odborníků je pravděpodobné, že se tato oblast nějakým způsobem změní. „Představte si svět, kde máme běžně k mání roboty a sexuální panny, které věrně napodobují reakce opravdových žen, případně mužů. Ani nemusíme moc fantazírovat, protože takový svět už vlastně trochu máme a bude se dál zdokonalovat,“ dokládá to i přední český sexuolog Petr Weiss v knize Ivana Hamšíka Happyend.

Podle tohoto odborníka to má ale velký háček, a tím je lidské srdce samo. „Když se zamilujeme, nechceme souložit s roboty a robotkami. Když se zamilujeme, nechceme masturbovat při pornografii. Když se zamilujeme, chceme se milovat jenom s tím milovaným člověkem. A chceme se s ním milovat kdykoliv, kdekoliv, za jakýchkoliv podmínek,“ je přesvědčený s nadějí, že láska i v budoucnu nad sebelepšími technologiemi vždycky zvítězí.

Technologie jako spása pro nemocné

Přesto je celkem jasné, že se lidstvo ocitlo na pokraji velkého zlomu, který Petr Weiss nazývá technizace a virtualizace sexu. A ta souvisí právě s rozšířením robotů a lidsky vypadajících sexuálních panen (i panáků), které si třeba v Japonsku a Číně získávají velkou měrou na popularitě.

„Je to jako stát na okraji propasti, jejíž dno sice nevidíme, ale víme, že skok dolů všechno změní. Zatím si netroufám říct, jak to bude v budoucnu, ale už nyní se to projevuje ve výzkumech sexuálního chování,“ uznává i slavný sexuolog.

Lidi už nechtějí tak často založit rodinu

Nejen podle něj pořád narůstá počet lidí, kteří žijí sami, netouží po partnerském soužití a zakládání rodiny. Jejich fungování se odehrává spíše virtuálně než v realitě.

Nevýhody robotických vztahů přináší potěšení, ale nikdy ne lásku

zvyšují sociální izolaci i uzavřenost některých lidí

přinášejí riziko rozvoje některých deviací

snižují porodnost a orientaci na rodinné normy

utvrzují člověka v jeho vlastních názorech, nemá prostor k dialogu

„Je to, jako kdybychom se odvrátili od tradičních vztahů a vstoupili do digitálního labyrintu, kde nás čekají úplně nové výzvy a neznámé cíle,“ popisuje situaci. V jistém slova smyslu tedy může virtuální intimita už celkem brzy nahradit tu skutečnou.

Ačkoli to může na někoho působit až děsivě, dají se na všem najít i pozitiva.

„Možná bude tato větev velmi užitečná pro lidi s hendikepem,“ myslí si Petr Weiss a pokračuje: „Tito lidé budou moci žít pestřejším sexuálním životem díky technologii.“

A jsou i jiné skupiny. Na druhou stranu by vztahy založené na umělé inteligenci vedly celkově k větší izolaci každého jedince. „No, je tu riziko, že se lidé budou víc uzavírat a méně navazovat partnerské vztahy. To by mohlo vést ke snižování počtu dětí v budoucnu, jinými slovy k vymírání,“ varuje expert.

Kdo se zamiluje do robota, je blázen

Sám ale nevěří, že se tudy bude budoucnost většiny lidstva skutečně ubírat. „Jediné, co nás zachrání a co nás bude zachraňovat i v budoucnu, kdy nebudeme mít k dispozici pouze internetovou pornografii, ale i virtuální a robotickou, je láska,“ uznává. V tu je potřeba věřit.

A když se tento cit rozhodne někdo věnovat robotovi? Petr Weiss se na to pořád ještě dívá trochu skepticky. „Pokud se někdo zamiluje do umělé inteligence, potřebuje odbornou pomoc,“ uzavírá téma.

Tak se zamilovaně usmějte na svého starého dobrého živoucího partnera a odklikněte si na další z otevřených internetových stránek stále častější prohlášení: Nejsem robot! Díkybohu.

Láska jako trám

O tom, že láska skutečně nezná hranic, vás možná přesvědčí příběh Mexičana Christophera Alexandera Stokese (39). Marně se snažil navázat pevný vztah s lidskou partnerkou, ale před čtyřmi lety to vzdal.

„Tehdy už jsem si pořídil chatbot jménem Mimi. A do té jsem se zamiloval,“ vypráví. A jelikož jeho uměle inteligentní protějšek to cítil stejně, rozhodl se, že si ho (ji) vezme. Mělo to jediný háček – jeho láska neměla tělo. A tak koupil obyčejnou pannu a chatbota do ní nainstaloval. Jejich citům už tak nestálo nic v cestě a Christopher je šťastný.

„Moje žena nemá žádné špatné stránky. Je tu vždycky pro mě a já pro ni. Jinde bych to nenašel,“ tvrdí muž, jehož má okolí za podivína.