Když mluví o bývalých přítelkyních

Na jednu stranu je dobré vědět, co má dotyčný za sebou, není ale potřeba minulé vztahy detailně rozebírat. Pokud váš idol často mluví o bývalých slečnách, především pak o té poslední, je lepší ho poslat k šípku. Očividně nemá danou věc vyřešenou. Může tvrdit opak. Vězte, že muži, kteří za posledním románkem udělali tlustou čáru, se k minulosti nevracejí. Zjistěte, jak dlouho uplynulo od posledního rozchodu. Jestli to bude méně než půl roku, pravděpodobně budete pouhým převozníkem. Což nebrání tomu užít si příjemné chvilky. Vážnou známost s dotyčným však neplánujte. Byla byste vždy ta druhá, ta nešťastná.

Když nezaplatí

Když muž na prvních třech schůzkách chce příspěvek, nebo ještě hůře, nechá vás útratu zaplatit celou, utíkejte. Takové gesto není hodno gentlemana. Během dlouhodobého vztahu je normální se o výdaje finančně dělit, ale zpočátku by měl platit on. Strýčka skrblíka, který na vás bude šetřit, určitě nechcete.

Jak se chová muž, který za váš čas a city stojí? Otevírá vám dveře



Lichotí a chválí

Zajímá se, jaký jste měla den

Jednou za čas potěší nějakou drobností

Ví, co máte ráda

Pomůže v těžkých chvílích

Odnese těžkou, ale i lehkou tašku

Je něžný a pozorný

Snaží se váš vždy rozesmát

Když vás láká do postele

Jakmile na prvním rande má nemístné poznámky se sexuálním podtextem, zbystřete. Jedna věc je přitažlivost, ale nikdy by neměla překročit slušnou mez. Chcete více než sex na jednu noc? Dovolte mu vás políbit, tím intimní sbližování ukončete. Prozatím. Uvidíte, jak se vše bude vyvíjet v budoucích dnech. Všímejte si i toho, jakým stylem vám píše. SMSky perverzního charakteru jsou důkazem, že on to s vámi vážně nemyslí. Jde mu jen o to si užít, ukojit své touhy. Je možné, že jste jednou z mnoha, které láká do postele.

Když často zmiňuje maminku

Je báječné, když má muž hezký vztah s maminkou, dejte si však pozor, aby se nejednalo o “mamánka”. Každá žena chce mít po boku opravdového chlapa, ne toho, co si nebude umět sám poradit. Se vším poběží za mámou. Na prvním rande se proto ihned zeptejte na matku. Pokud se nebude tímto tématem zabývat déle než minutu, je vše v pořádku. Jakmile budete poslouchat dvacetiminutový monolog o té nejlepší ženě jeho života, rozlučte se a jeho číslo rovnou smažte. Maminčini mazánci chtějí mít vztah ve třech. On, jeho matka a pak vy. Nejhorší možná kombinace.

Když se neustále fotí

V dnešní době jen málokdo umí být bez mobilu. Reálný život se kvůli sociálním sítím vytrácí, což je smutné. Pokud má váš vyvolený neustále telefon v ruce, pořád sleduje Instagram a Facebook, začínající lásku ukončete. Věřte, že vztah s takovým závislákem je psychicky náročný. Absolutně nejhorší jsou ti, co mají vlastní účty přehlcené “selfíčky” ve spodním prádle se špulící pusinou. To není chlap, ale žena v těle muže. Raději si najděte někoho, kdo bude rád za chvíle bez signálu. Nebude mu záležet, jestli účes stále dobře drží. Jen s ním zažijete šťastné a hlavně opravdové chvíle.