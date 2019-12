Každý zvládá krizové situace jinak. Emoční vypětí, které může způsobit třeba rozchod, ztráta blízké osoby nebo přepadení či loupež, jeden člověk přejde bez úhony a možná ho to v jistém slova smyslu i posílí. Druhý se ale hroutí a svět mu náhle připadá temný a beznadějný. Dejte si na tyto stavy pozor. Nejenže škodí duši. Ale mohou mít velice vážný dopad i na vaše zdraví.



Tento stav je těžko popsatelný. Při jeho příznacích, z nichž některé je možné si splést s masivním infarktem (viz box), je nutné okamžitě vyhledat lékaře. Jedná se totiž o zásadní poruchu srdečního svalu, takzvanou kardiomyopatii.

„Unikátní na syndromu zlomeného srdce je to, že nastává u jinak zcela zdravých pacientů, a to velmi záhy po epizodě těžkého emočního stresu,“ píše medicínská tisková agentura ulekare.cz. A to může přijít kdykoli.„Tedy i taková nešťastná láska nebo rozvod mohou přivodit srdeční problémy,“ uvádí odborníci na stránkách kardiochirurgie.cz.

Je tedy zřejmé, že se mu dá jen těžko předcházet. Pokud máte povahu, kdy spoustu změn a událostí těžko ustojíte, může – ale nemusí – se na vás v podstatě cokoli podepsat takovýmto způsobem. Nutno říct, že v naprosté většině tímto stavem trpí ženy, a to z více než 90 procent.



Co tedy v nastalé situaci dělat? Diagnózu a léčbu vám samozřejmě stanoví odborník. Ten vám po sérii vyšetření předepíše léky, většinou se jedná o medikamenty působící na krevní tlak a srdeční napětí. Jelikož se zvyšuje riziko, že byste mohli dostat infarkt nebo mrtvici, musíte se samozřejmě šetřit, a to fyzicky i psychicky.

Hlavní příznaky tohoto stavu * bolest na prsou * neschopnost se nadechnout * nepravidelný tlukot srdce * nedostatek krve v těle – srdce nestíhá pumpovat * nízký tlak * omdlévání * selhání srdce



„Lidé často ve chvíli, kdy zjistí svou diagnózu, propadnou panice a úzkosti. Proto je potřeba mít někoho, komu se mohou svěřit,“ varuje také kardiolog Howard Bush. Proto je stejně jako v případech jiných závažných onemocnění nutné spolupracovat s rodinou a přáteli pacienta.

Ve většině případů potíže odezní

Ti by měli zamezit tomu, aby propadl strachu. Tím se totiž celá situace zhorší. Stres vyvolaný jiným stresem se jen velice těžko potlačuje. „Pokud nemáte v tomto ohledu nikoho po ruce, nebojte se zeptat svého doktora na možnost krátkodobé psychoterapie. Jistě bude mít kontakty,“ radí odborník.

Aby vás z našeho článku neochromila hrůza, což rozhodně nechceme, je nutné říci, že při správné léčbě symptomy brzy poleví a za pár měsíců nemoc odezní.

Lékaři v Miriam Hospital navíc zkoumali 70 pacientů s tímto problémem a zjistili, že jen u dvou se obtíže vrátily. Ostatní žili normálně jako předtím. „Nebyli ani více náchylní k srdečním onemocněním,“ uvádí se ve zprávě. Takže je to sice komplikace, ale nikoli neřešitelná.