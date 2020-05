V průměru prý denně proneseme asi 16 tisíc slov. V první řadě chceme něco sdělovat, říct ostatním. Vyprávíme o našich prožitcích, skládáme poklony, klademe otázky. Řeč má ale i svou stinnou stránku, protože nám propůjčuje moc ovládat jiné lidi.



Říká se, že jeden obraz toho řekne více než tisíc slov. To je sice možné, ale také každé slovo, které vypustíme z úst, má svoji váhu. Kromě toho slova v hlavě můžou vyvolávat obrazy.

Vezměme si jako příklad slovo pláž. Když ho vyslovíte, vidíte hned písek a vodu, že? Věděli jste ale, že to funguje i v negativním smyslu? Lidem, kteří se zúčastnili jednoho výzkumu, byl vyprávěn příběh, v němž se kromě slova pláž, písek a voda často opakovala slova týrat a mučit. Zároveň s tím se měřilo jejich pociťování bolesti a už jen samotná skutečnost, že slyšeli negativně vyznívající slova, u nich vyvolávala určitý nedobrý nebo i bolestivý pocit.

Slova toho ale umějí ještě více. Někomu můžou zničit kariéru i celou existenci. Tedy pokud jsou použita k tomu, aby poškodila pověst dotyčného, a to i v případě, že je všechno vylhané a nepravdivé.

Všichni touhle mocí disponujeme. Ale každý se musí rozhodnout sám, jak ji využije. A řekněme si upřímně, že je mnohem hezčí říkat příjemné věci. Když to děláme, organismus začne dokonce vylučovat hormony štěstí, a to jenom díky našim slovům. Co ještě více by mělo být řečeno? Tak to se dočtete dále.