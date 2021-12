Dar komunikace slovy byl dán jen lidem, žádný jiný živočišný druh ho nemá. Slova můžeme říkat nebo jim naslouchat, mají a měla vždy svou obrovskou sílu. Naučte se vnímat slova, použít je a třeba také vzít je zpět. Říká se, že pokud někomu dáme své slovo, pak by náš slib měl platit.

Když za někoho ztratíme slovo, přimluvíme se za něj, ale když někdo nedodrží slovo, může to být průšvih.

Některá slova mají jeden význam, jiná označují stejným tvarem spousty věcí a jen podle souvislostí se dá poznat, co zrovna máme na mysli. Některá slova jsme zdědili po předcích, jiným (třeba těm v nářečí) ani nerozumíme, další se k nám dostala z jiných jazyků. A tak bychom mohli pokračovat.

Řeč a slova mají mnohem větší moc, než si myslíme, a jsou vlivným prostředkem manipulace. Slova totiž nepozorovaně programují naši psychiku a probouzejí určité emoce. Odborníci tvrdí, že jsme v rozhovorech a různých diskusích neustále vystavováni záplavě pocitů. Když například ve větě zaměníme „ale“ za „ano“, naprosto to změní vyznění celé věty. A to nám může hodně usnadnit život.

„Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.“ Marcus Aurelius Antoninus Augustus

Při mluvení a formulaci slov jsou ve hře čtyři emoce: radost, smutek, vztek a strach. Náš mozek je ve střehu a neustále zkoumá každé vyřčené slovo. Zatímco levá polovina (hemisféra) našeho mozku nepřetržitě analyzuje, CO (se říká), pravá se zabývá tím, JAK (se to říká).

Ale ještě jsou tady ty emoce. Proto to často nejsou jen samotná slova, která působí negativně či pozitivně. Kromě tónu hlasu, mimiky a gestikulace záleží do značné míry také na tom, v jaké souvislosti byla použita. Nikdo se nemůže vymanit z jejich vlivu, i když první dojem není zřejmý a jasný.

Prozradíme vám nyní, jak můžete vy užít sílu slov ve svůj prospěch, jakými formulacemi si usnadníte život a proč se vyplatí častěji říkat „NE“...

Místo „ALE“ použijte „A“ a uvidíte, co se bude dít

Známý vám něco navrhne, vám se to líbí, a tak na to řeknete: „Je to dobré, ALE…“ Jaké má pocity? To je relativní, popravdě nic moc, zase nějaké ale. Spojte raději svoji pochvalu s některým zcela konkrétním přáním. Řekněte: „Je to dobré, a kdybys počkal třeba ještě týden…“ Toho druhého to bude pozitivně motivovat, podpoříte jeho dobrý pocit a ochotně bude naslouchat tomu, co chcete říct vy.

„POZDĚJI, PAK, POTOM“ vám dají í čas na rozmyšlenou

Pokud vás někdo o něco požádá, rozhodnete se rychle, protože chcete vyhovět, ale nedomyslíte následky. Nestíháte, máte toho hodně, nemůžete slib dodržet – a problém je na světě. Lepší bude říct: „Promluvíme si o tom POZDĚJI.“ Nebo: „PAK se na to podívám.“

Získáte čas, zorientujete se a zjistíte, kolik volného času máte. Výsledek vydělte dvěma a ptejte se dál, kolik času na to budete potřebovat. Výsledné číslo zdvojnásobte.

Pokud vám vyjde v obou případech stejné číslo, můžete říct ano.

Dar za dar, slova za slova. polské přísloví

„PROČ“ vás zlidští, přiblíží k druhým

Pokud vedete s někým diskusi, bavíte se o něčem a oba přidáváte argumenty, je dobré sem tam zastavit palbu otázek a odpovědí slůvkem PROČ. Může zmírnit debatu, usměrnit ji, pomůže pochopit argumenty toho druhého a my můžeme lépe zareagovat, pootevře dveře nebo může dokonce probudit sympatie.

Je velmi účinné (ale také milé, pozorné a ohleduplné) ptát se toho druhého „PROČ“, lépe pochopíte jeho postoje i chování a snadněji se domluvíte.

„MY“ vytváří pocit sounáležitosti s druhými

Odborníci zjistili, že nás mozek začne vylučovat hormony štěstí, když se cítíme být součástí nějakého celku. Vůči řečníkovi, který oslovuje své publikum v množném čísle jako „MY“, se začnou automaticky vytvářet pozitivní pocity.

Proto pokud budete v řeči používat slovo MY, získáte snadněji spojence, a jestli chcete někoho přesvědčit o své věci, jste na dobré cestě. Slovíčko MY motivuje ostatní, aby vás i vaše stanovisko přijali za své.

„NEBO“ trpělivě hledá a najde řešení

Neexistuje řešení konfliktů bez kompromisů, vždycky je potřeba někde slevit, abychom se nakonec s tím druhým domluvili. A každé dobré řešení může mít další alternativy, které je dobré vykomunikovat.

Pokud si během probíhající diskuse vzpomenete na tuhle zásadu, může to vést až ke skoro zázračnému obratu. Psychologové doporučují nabídnout se slůvkem „NEBO“ alternativu místo toho, abyste vše rovnou odmítali. Společné hledání kompromisu bývá v 90 % případů klíčem k úspěchu.

Slůvkem „PROMIŇ“ odzbrojíte protistranu a získáte body

Mnozí lidé nedokážou přiznat svou chybu sami sobě, natož druhým. Možná se stydí, možná jsou hrdí, nebo také uražení a vzteklí. Je opravdu těžké přiznat si, že jsme něco zvrtali, natož dokázat se omluvit. A přitom je to velká škoda, protože omluva má silnou ozdravnou sílu. Umí napravit vztahy, vyčistit vzduch, obnovit důvěru. Kromě toho uklidňuje svědomí a posiluje psychiku.

„Jedno slovo mívá cenu tisíc uncí zlata.“ české přísloví

Buďte proto odvážní a slušní a najděte v sobě i sílu omluvit se. Uvidíte sami, co se bude ve vašem okolí dít. Žádný učený z nebe nespadl, tak když se něco nepovede, je fajn říct: „PROMIŇTE, omlouvám se.“

„PROTOŽE“ vám získá sympatie a otevře dveře

Podle jedné americké studie získáte a dokážete v rozhovoru mnohem víc, když použijete slovo protože. Ostatní vás pochopí. Přinejmenším na ně mluvíte a snažíte se něco odůvodnit. Představte si situaci, že stojíte ve frontě na pokladnu. Někdo přiběhne a řekne: „Potřeboval bych pustit dopředu, PROTOŽE pospíchám.“

„Když mluvíš, tvá slova by měla být víc než mlčení.“ arabské přísloví

I když si třeba pomyslíte, že to by mohl říct každý, pustíte ho. A mnohem snáz než toho, kdo se dere dopředu bez odůvodnění. Z toho vyplývá, že každý požadavek bychom měli začínat větou obsahující „PROTOŽE“, a vůbec nezáleží na tom, co následuje.

Vzpomeňte si, jak na nádraží hlásí zpoždění vlaků. Když řeknou, že vlak má zpoždění, PROTOŽE nastaly technické problémy, vy se sice nic nedozvíte, ale uklidní vás to.