Láska na třetí pokus „Po rozvodu jsem byla několik let single a žádný zajímavý muž v mé blízkosti nebyl, a tak jsem vyzkoušela internetovou seznamku,“ svěřila se Nina (39). Nebudu vám nic nalhávat, zprvu to byla hrůza! Protože naštěstí patřím mezi opatrnější typy a jsem docela introvert, nejprve jsem si o internetovém seznamování leccos přečetla a připravila se na něj. I tak jsem někdy valila oči, co se vůbec může dít. Fotky mužských přirození a lascivní dotazy na sex byly na denním pořádku.

Na seznamku jsem dala fotku, kde mi skoro nebylo vidět do tváře a nulové osobní informace, tomuto typu mužů ale stačilo málo. Pak se objevovali serióznější zájemci, i tak jsem byla ale opravdu pozorná, na co se ptají. Dávala jsem si na čas, protože mnoho podivných mužů, kterým jde jen o sex či bůh ví co, na vás tlačí, a chtějí se sejít hned. Narazila jsem i na několik – podle fotky i řeči – docela sympaťáků, po dni či dvou nezávazné konverzace chtěli erotické fotky, no hrůza. Asi po měsíci „testování“ několika kandidátů jsem se odhodlala k osobnímu setkání. Jeden pán na mě tlačil, ať přijdu k němu domů, bylo to divné, na schůzku jsme se nakonec domluvili, ale přijel autem, do kterého se mě snažil neustále vlákat – opravdu divné chování. Prostě jsem odešla. Pár dalších bylo docela příjemných, ale žádná jiskra. Jeden pán, Petr, byl milý a okouzlující, ale na druhé schůzce chtěl pomalu číslo mého konta. Začala jsem být vážně frustrovaná a chtěla jsem to vzdát. Ovšem poslední rande, kam jsem skoro nepřišla, byl ON – Ondřej, sympaťák, vtipný pohodář. Dnes jsme spolu dva roky a já můžu říct, že internetové seznamky mají určitě dost negativ, dokonce i nebezpečí, ale také velká pozitiva...