Vzrušují vás praktiky jako z filmu Padesát odstínů šedi? Tak se trochu odvažte a do domácí intimity vneste trochu vzruchů... Že nevíte, jak na to? Doporučujeme společnou návštěvu sexshopu — pokud se stydíte, udělejte si s partnerem cestu někam „o kus dál“, i to je možné brát jako vzrušující předehru. Vyberte si z nabídky něco na zkoušku, co by vás při sexu vzrušilo, a určitě nezapomeňte přibrat dráždítko v podobě dlouhého pírka. Tím se můžete před samotným sexem navzájem laskat po celém těle, to je podle sexuální koučky Amy Douglas zaručená „bomba“. „Páry si někdy netroufají na sexuální hračky. Právě ty ale mohou v intimním životě, který uvadá, udělat opravdovou revoluci. Vřele doporučuji dráždění, velký efekt má laskání pírkem, ale můžete si najít svou vlastní techniku,“ radí Amy.