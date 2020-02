Zajíc v pytli

Je známý názor, který tvrdí, že pokud se mužem vyspíte moc rychle, bude vás mít z ženu lehkých mravů. Možná jde o postoj lehce zastaralý, pomyslíte si, jenže se opět vrací “do módy”. Dnes totiž nejsou žádnou výjimkou slečny až moc svolné. Chtějí všeho hodně a hned. Proto pánové, alespoň ti rozumní, mají raději dámy, co umí posečkat. Ovšem, ne zase příliš dlouho.

Nejrozumnější variantou bude pravidlo tří, tedy tří schůzek. Správně pána navnadíte, ale nebudete mrhat drahocenným časem, kdyby to náhodou neklaplo. On nebyl takovým sexuálním bohem, jak o sobě tvrdil. Pamatujte, nenechte se do ničeho tlačit. Je to váš život. Jen vy máte právo rozhodovat.

Žádné domněnky, prosím

Plané naděje

Ať už jste s mužem, s nímž randíte teprve krátce, měla milostný poměr, nebo k němu má brzy dojít, nekreslete vzdušné zámky. Nikdy nemůžete vědět, jak vše dopadne. Když se vám po divoké noci hned neozve, ač víte, že jste byla skvělá, nebuďte urputná. Počkejte. Dejte mu prostor.

Jestli ani po dvou dnech nenapíše, jeho chyba. Určitě se mu ale nevnucujte, nemstěte se. Děláte tak nejhorší vizitkou pouze sama sobě.

Žádná SMS od toho, s nímž jste strávila noc? Svět se nezhroutí...

Kouzlo okamžiku

Snad každý potkal osobu, jenž ho nesmírně přitahovala. Možná za to mohla chemie, možná přemíra alkoholu, nicméně návštěva jeho bytu samozřejmě neskončila pouze prohlídkou sbírky motýlů, které stejně neměl. Morální kocovinu vypusťte, tedy, pokud se nejedná o nejlepšího kamaráda bývalého či současného partnera. To pak máte důvod ke studu.

Ve vašem případě to možná nedopadlo zdárně, ale věřte, že existují páry, co jim byl osud nakloněn, původně barový flirt přerostl ve spokojené manželství. Nechceme vás tímto navádět k sexu na prvním rande, jen poukazujeme na reálný fakt.

I sex na jednu noc může přerůst ve velkou lásku

Opojená vášní

Asi největším rizikem spontánního aktu je nedostatečná ochrana. Ta by se rozhodně neměla podceňovat, i když onen fešák působí čistotným dojmem. Nejsme přeci mladé naivky. Dejte pozor také na další nástrahy. K těm častým patří fotodokumentace. Ano, čtete správně. Mravy jsou v současnosti dost pokřivené, takže dobře ohlídejte, kde má mobil.

Vyplatí se také porozhlédnout po bytě. Není nic horšího než ranní probuzení ženským křikem, kdy vám onen „chlapák” zapomněl oznámit, že jednu holku už tak trochu má.