1. Nezbavujte se minulého života

Ačkoli se svou novou láskou jistě získáte spoustu nových zážitků a přátel, nezříkejte se pro ně těch starých. Kamarádky s vámi totiž budou, i když třeba tenhle muž s vámi dávno nebude.

A jestli vás vždycky bavily kolečkové brusle, sjíždění řek na kanoi nebo vyšívání křížkovým stehem, není důvod, abyste se svých lásek vzdávala a začala se realizovat jen v rybaření, jízdě na horském kole nebo hraní na vojáky.

2. Neměňte názory

Pokud se v některých aspektech života se svým milým tak docela neshodnete, nechte mu jeho vnímání světa a sama si uchovejte to své.

Berte to tak, že z milovníka Iron Maiden a hamburgerů neuděláte přes noc vášnivého znalce klasické hudby a vegana, ale také se nedejte zviklat ve svém přesvědčení, že bezobalové nakupování má smysl a že kosmetika může být funkční a zároveň šetrná k přírodě.

3. Nepodceňujte sex

Jestli je pro vás sex důležitou součástí života, což doufáme, že je, tak u toho zůstaňte i po další měsíce a roky vašeho vztahu, kdy prvotní zamilovanost opadne a nikdo vám nenosí růže na rande ani s vámi neflirtuje ve výtahu.



Jestli váš drahý poněkud polevuje v milostných aktivitách, protože vás přece má jistou a online počítačové hry či fotbal mu přijdou tak nějak důležitější, nenechte se odbýt a buďte rafinovaná, ale nedotírejte.

Sladit se v erotických potřebách není legrace, ale při troše snahy to jde. Nutno dodat, že předstírat cokoli včetně orgasmu se striktně nedoporučuje - život se má prožít a ne propředstírat.

4. Nelžete jemu ani sobě

Smiřte se s tím, že ani jeden z vás není dokonalý, a tak se jistě najde spousta příležitostí, kdy si pomyslíte, že je úplně nemožný. Je to podobné, jako s tím výše zmíněným sexem, nemá cenu předstírat, že nádherně vymaloval ložnici, když je zeď samá šmouha, ale také není ok mu za to vynadat a ponížit jeho snahu.

Zasmějte se tomu společně a zeptejte se někoho řemeslně zdatného, zda by vám s tím příště nepomohl. Ale ani si svého partnera neidealizujte. Není to Brad Pitt ani vaše druhá polovička, je to prostě chlápek, který vás (snad) má rád takovou, jaká jste a vy ho máte ráda i s chybami, které nutně má.