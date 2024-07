Sex a menstruace si rozumí. Nebojte se hrátek, mohou zmírnit bolesti

Je to období, které přichází období vždy jednou za měsíc a ženy se na něj obvykle netěší. Ovšem radostně ho nevítají ani muži. Je jim totiž jasné, že veškeré dovádění v ložnici je v tomto období takzvaně mimo mísu.

Takto to mají skutečně celé dvě třetiny párů v české populaci. Milování při menstruaci vynechávají, i když mnohdy jen na základě předsudků a nedostatku vzájemné komunikace.

„Ženy mívají obavy z reakce partnera, muži zase mohou pociťovat ostych a obavy, aby drahé polovičce neublížili,“ uvádí se ve studii Sex during menstruation autorky Breanne Fahs. Ale co ta zbylá třetina? Ta, která se menstruací při intimnostech nenechá omezovat?

Před menstruací je zájem o sex větší

Pro tu je kombinace fyzického a emocionálního potěšení během menstruace naopak mnohem větší než v klidovém čase. Důvodem, proč se v periodě u některých žen zvyšuje zájem o milování, je stoupající hladina estrogenu a testosteronu na začátku cyklu.

Díky těmto látkám se genitálie více prokrvují, a ženy tak milování prožívají s větší intenzitou. Navíc může mnohým ženám sex ulevit od bolestí, které menstruaci provázejí.

„Křeče při periodě vznikají v důsledku stahů dělohy. Při orgasmu se dělohy děložní svaly zpočátku také stahují, ale následně dochází k jejich uvolnění, což může bolesti zmírnit,“ popisuje jednu z výhod renomovaný gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

„Endorfiny, které jsou při orgasmu vylučovány, navíc mohou ženám ulevit i při bolestech hlavy nebo zkvalitnit spánek.“ Někdy díky milování může dojít i ke zkrácení délky periody. „Svalové kontrakce během orgasmu vytlačují děložní obsah rychleji a perioda se může skutečně zkrátit,“ doplňuje Turčan.

Existují i speciální pomůcky

Neznamená to však, že by ženy v období menstruace s partnerem tzv. nevylezly z postele. Chuť na sex se v průběhu menstruačního cyklu totiž mění. Některé ženy tvrdí, že se jim zvyšuje těsně před menstruací, jiné se cítí víc vzrušené až během ní. Spousta lidí má navíc ještě problémy, které nejsou fyzické, ale čistě estetické. Nesnášejí prostě krev a děsí je, že by při intimnostech něco zašpinili.

To je ale možné účinně minimalizovat. V současné době existuje mnoho moderních a praktických pomůcek k tomuto účelu stvořených. „Oblíbené jsou například měkké menstruační tampony, které lze využít i při milování,“ podotýká Tomáš Koubík, zakladatel Sexshop.cz.

Jedná se o měkkou pěnovou houbičku, která je vyrobena z ekologického a zdravotně nezávadného materiálu. „Díky jeho vlastnostem tampon ani jeden z partnerů neucítí. Je velmi savý, takže menstruační krev udrží na svém místě poměrně dlouho,“ dodává odborník.

Je to tedy jenom na vás. Pokud se vám do sexu nechce, nepřemáhejte se. Ale pokud ano, byla by škoda nechat předsudky zvítězit nad potěšením.

Neplodnost je mýtus

Hodně lidí je přesvědčeno, že při sexu v periodě neexistuje šance na početí. Podle odborníků to je sice méně pravděpodobné, nikoli ale nemožné. Proto se páry bez vhodné ochrany neobejdou ani v tomto období, a to i s ohledem na rizika zdravotní. Nejvhodnější je kondom, a to zvlášť u partnerů, kteří spolu nejsou dlouho.

„Menstruační krev může fungovat jako přenašeč pohlavních chorob. Při nechráněném pohlavním styku během periody je vysoké riziko přenosu HIV nebo hepatitidy,“ varuje konkrétně gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

Žena je pak také podle lékaře při menstruaci mnohem náchylnější k infekcím.