Průměrné manželství v Čechách vydrží zhruba třináct a půl roku. Se vztahy na „psí knížku“ je to podobné, přesto jsou samozřejmě soužití, co skončí dříve nebo naopak později.
Podle psychologů se většina dvojic potýká s krizí už po třech, pěti, sedmi, desíti či dvaceti letech společného fungování. Přiznat si fakt, že vztah právě dobíhá „do finále“, bývá bolestivé pro oba. Tím spíš, že se spolu s ním rozbíjejí i další věci, které jste s partnerem vybudovali, ať už jde o společné bydlení, firmu, sny nebo o dětství vašich potomků...
Možná právě proto se stále méně lidí cítí na závěrečnou konfrontaci a volí k rozchodu jiné cesty. Je to i váš případ?
Nečekané překvapení
Ideální je samozřejmě ukončit vztah osobně, což ovšem vyžaduje značnou odvahu. A ta někdy pokulhává. Obzvlášť v případě, že váš partner rozchod neočekává, nebo ho si ho dokonce nepřipouští.
„To byl i můj případ. S bývalým partnerem jsem žila šest let. Poslední léta hodně pil a já mu opakovaně říkala, jak mě ten jeho alkoholismus ničí,“ vypráví čtenářka Dana z Plzně a pokračuje: „Nakonec jsem z těch nervů onemocněla a řekla jsem si, že toho mám dost. Přítel se tvářil překvapeně a začal slibovat, že se změní. Jenže já jsem tu ,písničku’ už znala a žádné další šance jsem dávat nechtěla – a to ho rozčílilo. Ze sladkého tónu přešel okamžitě do výhrůžek. Bylo to strašné a jsem ráda, že je z mého života pryč.“
Útěk před emocemi
Připomíná vám příběh paní Dany ten váš? Není divu. Manipulace a citový nátlak jsou při rozchodech poměrně časté. A „viník“ rozpadu vztahu většinou dostává pořádnou porci emocí od protistrany.
Víte, co je „ghosting“?
Možná právě proto se zhruba třiatřicet procent Čechů rozchází online, tedy formou mailu nebo esemeskou. Tato „móda“ se začala objevovat už v devadesátých letech minulého století, kdy došlo k prudkému rozvoji digitálních technologií. Tehdy se esemeska, mail nebo chat staly běžnou součástí vzájemné komunikace. A řada lidí je začala využívat jako možnost, jak se vyhnout nepříjemným situacím, výměnám názorů nebo bolavým emocím.
Síla osobního rozhovoru
Což o to, esemesky i maily jsou skvělá věc, když nejde o nic osobního nebo vyhroceného. Klidně „pípnete“ zprávu šéfovi, že zadaný úkol je hotov. Totéž ale neplatí při řešení soukromých věcí. Čím jsou vztahy osobnější, tím citlivější přístup vyžadují.
„Spousta lidí dává na stejnou úroveň chat, esemesku, mail a osobní rozhovor. Jenže tak to vůbec není,“ rozčiluje se známý psycholog Albert Mehrabian z univerzity v Los Angeles a pokračuje: „V rozhovoru tvoří slova jen sedm procent. Větší význam, tedy z osmatřiceti procent, má tón hlasu a padesát pět procent dojmu vytváří nonverbální chování – neboli gesta a mimika. Proto nějaké vypisování po mobilu nebo počítači nikdy nenahradí osobní kontakt.“
Jeden rozhodne a druhý trpí
Podle mínění psychologů je proto rozchod po esemesce nebo mailu velice nešťastný.
„Je to útěk před reakcí druhé strany,“ říká jeden z odborníků a dodává, že spousta lidí volí tuhle metodu, aby se vztahu co nejrychleji (a pokud možno bezbolestně) zbavila.
Pravdou však je, že tento velký řez na dálku nemusí být dobrý jak pro příjemce, který se ve svých pocitech „utápí“ sám, tak ani pro samotného iniciátora či iniciátorku rozchodu. Proč?
„Protože rozchod je jako malá smrt. Když vztah neuzavřete, je to stejné, jako když pochováte nebožtíka bez obřadu,“ varuje s nadsázkou psycholog Albert Mehrabian.
„Lidský mozek potřebuje věci chápat a potom uzavřít. Když vztah necháte nedořešený a emoce se nezpracují, může působit jako otevřená rána, která se velmi špatně léčí. A to platí nejen pro opuštěného, ale i toho, kdo opouští,“ dodává.
Zbabělý útěk ze vztahu
„Já jsem dostala rozlučkovou esemesku minulý rok, po osmi letech vztahu,“ ohlíží se poněkud smutně padesátiletá čtenářka Darja z Prahy a pokračuje: „Měla jsem hodně těžký rok a onemocněla mi maminka. S mým přítelem se moc nemusí, a tak jsem musela situaci vyřešit sama. Byla jsem jak mezi dvěma mlýnskými kameny a nesmírně mě to vyčerpávalo. Nakonec mi přítel napsal esemesku, že to prý mezi námi už „vyprchalo“, a rozešel se se mnou. Byla to pro mě ta poslední kapka...“
Podobných rozchodů se odehrají tisíce. A často zanechávají ve vzpomínce hořkou pachuť, protože ten opuštěný z dvojice má pocit, že druhému nestál ani za to, aby se s ním plnohodnotně rozloučil.
Esemeska jako ochranný štít
Obecně se rozchody po esemesce chápou jako zbabělé gesto, ale jsou i odborníci, kteří se jich zastávají. Podle nich ukončení vztahu touto formou nemusí jednoznačně znamenat nedostatek citu nebo lítosti nad koncem vztahu. Někdy je to zkrátka jediné východisko z toxického vztahu, odkud dlouhodobě není možnost úniku.
S tím souhlasí i třiačtyřicetiletá čtenářka Hana, která dala sbohem svému partnerovi právě esemeskou.
„Kdybych se s ním sešla, vymluvil by mi díru do hlavy a já bych všechno odvolala. To už jsem ale nechtěla. Takto jsem řekla své jasné NE a bylo to. Expartner mě sice za to nesnáší, ale pro mě to byla určitá forma sebezáchrany, jinak bych z toho vztahu neodešla nikdy. Díky esemesce se mi to podařilo napoprvé a rychle. A za to jsem vděčná.“
Článek vznikl pro časopis Tina.