Jsou to takoví naši záchranáři. Prášky zabraňující početí umožňují ženám vést bezstarostný sexuální život, dodávají jim klid a možnost rozhodovat o svém osudu, alespoň co se založení rodiny týče. I proto je ve vyspělých zemích bere až pětina žen v reprodukčním věku.



A to už vůbec nemluvíme o tom, jak krásně srovnají menstruaci, takže všechny dobře vědí, kdy to na ně přijde a jsou na to připraveny. To jsou všechno kladné vlastnosti tohoto, pro mnohé skoro zázračného, prostředku. Má ale i své nevýhody.

Mnohé ženy po nasazení antikoncepce přiberou, a to i několik kilogramů. Je otázkou, zda to souvisí s tím, že si ženy připadají tlusté anebo jestli na to mají vliv pilulky, ale přímo úměrně s nabitými špíčky jde i snížená chuť na sex. V neposlední řadě trpí také dámy častými změnami nálad, které nemají žádnou zjevnou příčinu. To jsou ale ještě docela nicotné efekty.

Může vám hrozit i plicní embolie

Horší je, že hormonální antikoncepce snižuje také srážlivost krve, a to zvláště ta, která obsahuje vysoké množství estrogenů. „Ženy pak mohou být ohroženy vznikem trombózy, což je sraženina v žíle, nejčastěji dolních končetin,“ píše pro medicínskou agenturu ulekare.cz MUDr. Hana Králová. A to už je závažný problém. Pokud ji totiž neléčíte, může se taková sraženina utrhnout a dostat se až do plic. Tady jde už o život.

„Tak vzniká plicní embolie, závažný život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče,“ uvádí odbornice.

Embolii poznáte například zvýšenou dušností, pacient vykašlává krev, ztěžka dýchá anebo i ztratí vědomí. Nejlepší je ale nenechat to dojít tak daleko a sledovat už to, zda u vás nevznikla trombóza. Varovným signálem může být bolest lýtka, křeče nohou, otok nebo zčervenání a zteplání postiženého místa.

Snažte se co nejvíc omezit kouření

A teď to nejdůležitější. Jak se chránit proti početí a přitom se vyhnout všem těmto nepříjemným záležitostem? Hlavně se poraďte se svým lékařem o té nejvhodnější variantě pro vás. Zná váš stav nejlépe a nasadí vám antikoncepci, která takové účinky mít nebude nebo jen ty, které vás neohrožují na životě. Snažte se nekouřit a při dlouhém cestování v dopravních prostředcích dělejte zastávky anebo se například v letadle vždy po nějaké době projděte.

Pokud se chystáte na plánovanou operaci, několik týdnů před ní prášky vysaďte. A pokud trpěli embolií nebo trombózou nějací vaši blízcí příbuzní, vždy to řekněte svému gynekologovi. On už zváží, jak to zařídit, abyste byly šťastné a mohly si užívat lechtivých chvil bez bázně a hany.

Jak to vlastně funguje

Jak přesně hormonální antikoncepční pilulky fungují? V první řadě dokážou obelstít mozek. Dají mu informaci, že je žena těhotná, i když to není pravda. Mozek pak zastaví hormonální výdej, a tudíž nedochází k uvolnění zdravého vajíčka z vaječníku.

Kromě toho zahustí hlen u děložního čípku, takže se k němu spermie jen tak nedostanou. Znemožňuje také už oplodněnému vajíčku takzvaně zahnízdit v děloze a zpomaluje pohyb vejcovodů, které normálně vedou oplozené vajíčko do dělohy.