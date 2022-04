Starý rituál Příběh čtenářky Nevěříte v čáry a kouzla? Naše čtenářka Mirka také nevěřila. "Byla jsem ve svých čtyřiceti letech zase sama a začínala být skeptická, zda mi ten pravý muž do cesty skutečně vejde. Ale potom se stalo něco zvláštního," svěřila se nám. "Nikdy jsem nevěřila v magii, ezoteriku a podobné věci. Dokonce bych řekla, že jsem velmi racionální člověk, který nevěří ničemu, na co si nesáhne. Ale najednou jsem byla po patnácti letech vztahu znovu sama. A protože jsme s bývalým partnerem neměli děti, připadala jsem si stará a odsouzená k samotě. Přitom jsem po lásce a po dítěti toužila celým svým srdcem, jen jsem nevěděla, kde tu svoji spřízněnou duši hledat, pokud vůbec existuje. Jednoho večera jsem listovala ve starých časopisech, které jsem snesla z půdy. Měla jsem melancholickou náladu a pocit, že když pro nalezení lásky nic nepodniknu, tak také nic nezískám. Najednou se mé oči zastavily na starém rituálu, který sliboval muže snů přivolat. Řekla jsem si: zkusím to, v nejhorším se nestane nic. Další den ubíhal jako každý jiný. Teprve kolem poledne, když jsem spěchala na oběd, jsem se na chodbě srazila s neznámým mužem. Dnes je to můj manžel a s radostí vám také můžu oznámit, že jsem těhotná. O rituálu jsem mu neřekla a ani to nemám v plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Jen tomu našemu štěstí asi někdo shora trochu pomohl..."