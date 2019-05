Sport a chlapi jsou spojené nádoby. Muži jsou hraví a soutěživí. Novodobá sportovní klání nejsou ničím jiným než pokračováním rytířských turnajů, ve kterých si muži dokazují svou sílu a odvahu a uspokojují svou touhou po vítězství. Patří to k nim a nemá smysl s tím bojovat. Naopak, pokud vašeho milého v jeho aktivitách podpoříte a sama se zúčastníte, získáte společné zážitky a budete pro něj ta pravá, tedy chápající a podporující partnerka. Navíc i u mužů platí, že kdo si hraje, nezlobí.

Vzhůru na golf!

Procházet se s holemi po zeleném trávníku, konverzovat o důležitých věcech a snažit se přitom trefit do jamky. To by mohlo být to pravé. On si užije sport, vy procházku a ještě můžete chytat bronz. Pro začátečníka může být těžké se vůbec trefit se do míčku, ale pokud je váš drahý golfový nadšenec, jistě vás rád něco naučií. Nevýhodou golfu je, že patří mezi finančně náročnější sporty, takže je dobré si nejdříve zjistit, jaké podmínky nabízejí golfové kluby ve vašem okolí. Méně náročnou, ale stejně zábavnou variantou je minigolf.

Sport bar

Ideální místo pro rande se sportovním nadšencem. Velkoformátová obrazovka, na které může sledovat zápas oblíbeného týmu, k tomu nějaká dobrota z grilu a pivo. Takhle nějak vypadá nebe podle chlapa. Menší nevýhodou je, že nemůžete očekávat romantickou nebo jinou smysluplnou konverzaci, protože váš drahý není schopen kritizovat trenérovu taktiku a zároveň vám vyznávat lásku. Na druhou stranu máte dobré jídlo, pití a vedle sebe dobře naladěného muže. Není od věci přizvat k této zábavě další přátelé a páry. Chlapi se budou zabývat svými věcmi, vy si popovídáte s kamarádkami.

Výlet po horách

Nemusíte se hned vrhat na horolezectví, to vyžaduje trochu tréninku. Můžete však naplánovat prodloužený víkend na horách a vymyslet zajímavé trasy se zastávkami v dobrých restauracích. Jestli jste hodně odvážná a dobrodružná povaha, zvolte těžší terén a přenocujte pod stanem či pod širákem. Fanoušky vysokohorské turistiky nadchnou ferraty. Jsou to zajištěné cesty v nepřístupném, obvykle horském terénu, které jsou vybaveny jistícími ocelovými lany, železnými stupy, případně dalšími pomůckami pro výstup. Takový výlet prověří nejen vaší kondici, ale i vztah.

Pokud se alespoň občas hýbete a máte chuť vyzkoušet něco nového, jděte do toho. Muži mají rádi ženy s aktivním přístupem k životu a ocení vaši snahu sdílet s ním jeho záliby, které ho dělají šťastným.