Nesnažte se být lepším člověkem

Pravidlo číslo jedna. Nepřetvařujte se a nelžete. Buďte svá. Nestyďte se za to, že nejste dítětem milionářů, že studujete na učňáku, že jste byla u moře pouze jednou za život ebo že nemáte velká prsa. Kdybyste se mu nelíbila a nezaujala ho, nechtěl by vás přeci vidět. Navíc každá neupřímnost jednoho „krásného“ dne vypluje na povrch. Vy pak budete trapnou lhářkou, které zbudou jen oči pro pláč.

Nemluvte o bývalých láskách

Pokud padne otázka na vztahy, které jste měla dřív, odpovězte. Nikdy ale nezabíhejte do detailů a neházejte špínu na své expartnery. Ani vy nevyzvídejte. Do jeho soukromých záležitostí vám nic není, alespoň na prvním rande. Jedinou důležitou věcí je, zdali je muž volný a má vyřešenou minulost. Zeptat se, jak dlouho je singl, byste ovšem měla. Když je to déle než tři měsíce a vztah trval maximálně jeden rok, máte vyhráno. Jestli byl zadaný přes 12 měsíců a není po rozchodu alespoň půl roku, držte se zpátky.



Nekreslete si růžovou budoucnost

Většina žen má tendence si ihned vykreslovat život zalitý sluncem. Pamatujte, znáte se jen pár hodin. Na unáhlené názory je příliš brzy. To, že vám je dotyčný sympatický, je dobře, ale i tak nic neplánujte. Nechte věcem volný průběh. Jakmile si začnete v hlavě malovat společnou budoucnost, nevědomky tlačíte na pilu. Pánové to vycítí a utečou. Chytejte ho na udičku postupně, hezky pomalu. Zasekávat můžete po pátém rande.



Nebuďte příliš vyzývavá

Vulgarismy, vyzývavé oděvy a výrazné líčení, to vše není na první schůzce žádoucí. Místo toho, abyste ho zaujala tím, jaká jste uvnitř, se on zaměří pouze na váš zevnějšek. Po celou dobu, kdy budete mluvit, se mu v hlavě budou honit představy na různé sprosťárny. Pokud se chcete pouze pobavit, klidně si oblečte super mini sukni, namalujte rty červenou rtěnkou a oči začerněte. Nepočítejte však, že by takový „vztah“ měl dlouhé trvání.



Nepodceňujte vnitřní hlas

Ženská intuice je ten nejlepší rádce. Určitě jí naslouchejte. Necítíte se v jeho přítomnosti dobře, něco vám na něm nesedí, máte z něj zvláštní a nepříjemný pocit, utněte rande. Nemusíte se na nic vymlouvat, řekněte pravdu. Proč byste se měla omlouvat někomu, koho ani neznáte. Když to nevyjde dnes, určitě to klapne příště. Nebuďte smutná. Ne nadarmo se říká, že věci mají tendenci dopadat dobře. I na vás se štěstí usměje.