Mladí přes sítě, starší osobně. Průzkum ukázal, jak Češi randí

Moderní technologie, sociální sítě, virtuální svět. Tak vypadá dnešní doba. Otázka zní – projevuje se to nějak na seznamování párů a navazování romantických vztahů?

Jedno se nikdy nezmění – zatímco jeden si hledá nové lásky s chutí a nadšením, pro druhého to je nevýslovné utrpení. Jak to změnila dnešní doba, která je mnohem víc odosobněná a nevyžaduje hned na začátku kontakt z oka do oka?

„Celkově platí, že zatímco dříve narození trvají na tom, co bylo, a preferují fyzické setkávání, mladí už na tyto věci nejsou a nejprve spolu týdny komunikují jen přes internet,“ popisuje jasně situaci v Evropě psycholožka Janet Brito. A stejně to funguje i v našich poměrech.

Je tedy jasné, že hlavně seznamovací aplikace jdou kupředu. Zatímco tištěné inzeráty před lety vyvolávaly nedůvěru, digitální způsob navazování vztahů je v módě. „Platí to samozřejmě hlavně o mladých. Dneska už se jen málokterý seznámí jinak,“ tvrdí odbornice.

Stejně tak si ale virtuální cestou nacházejí spřízněné duše naopak senioři – ne sice v takovém množství, ale často nemají jinou možnost. „Bývají v důchodu, společensky už tolik nežijí, a tak nemají, jak se seznámit. Digitální gramotnost navíc rok od roku roste i mezi nimi,“ vysvětluje specialistka.

I proto v Česku na tyto metody sází podle nejnovějšího průzkumu e-shopu YOO.cz, který se zaměřil na lidi ve věku od 18 do 60 let, celých 40 procent lidí, což je třeba s dobou ještě před dvaceti lety naprosto nesrovnatelné.

Přesto platí, že většina našinců, celých 55 procent pořád volí klasické metody. Svůj protějšek vyhlížejí v barech nebo hospodách nebo v zájmových klubech a kroužcích.

A jaké jsou jejich představy o prvním rande? Ani tady nečekejte žádné velké překvapení. Přes všechny technologické inovace si o něm Češi rádi zachovávají romantické představy. Celých 73 procent dotázaných má za ideální schůzku výlet někam do přírody nebo do míst, kde je to prostě fajn a kde není tolik lidí. Následuje posezení u něčeho dobrého v kavárně (67 procent) nebo restauraci (51 procent). Do baru se na první rande vypraví jenom 17 procent lidí.

Tohle raději ne Jsou věci, které se dají tolerovat. A pak takové, přes které prostě nejede vlak. Na 82 procent respondentů třeba nepokračuje v randění, když protějšek chodí i s někým jiným. Pro 76 procent lidí je klíčové, jestli se dohodnou na závazku. Když ne, jdou o dům dál. Naopak 40 procent dotázaných ukončuje randění, když závazek nechtějí oni sami, ale protějšek ano. Zajímavým faktorem je také první sexuální zkušenost, která nebyla podle očekávání – to je důvod nepokračovat v dalším vztahu pro celkem vysokých 19 procent všech dotázaných.

„Navazování vztahů je dnes rozmanité a flexibilní, což umožňuje lidem přizpůsobit ho svým osobním preferencím a pohodlí,“ vysvětluje Marek Broul, primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu. Má to ale svá moderní specifika.

Ta souvisí hlavně s tím, kdo má na první schůzce platit za útratu. „Už to nediktují společenské normy jako dřív. Vše vyplývá z osobních postojů a hodnot, proto také roste důležitost komunikace mezi protějšky, má-li to v páru dobře fungovat od začátku,“ dodává odborník.

Tomu odpovídají i výsledky průzkumu. Na 23 procent mužů a 48 procent žen vážně věří, že placení na rande je otázkou vzájemné domluvy. A pozor – tento přístup je vyhrazený spíše pro starší generaci. Ta většinou trvá na tom, že by se zažité stereotypy neměly zarytě držet a o všem by se dvojice měla dohodnout.

A je načase věnovat se i dalšímu důležitému tématu, které s navazováním vztahů souvisí – sexu. Je s podivem, že v tomto ohledu se moderní doba nikam mílovými kroky nežene. Zatímco skoro polovina romantických schůzek končí líbáním, na první sex nikdo nespěchá. Celých 85 procent žen a 76 procent mužů uvedlo, že první intimnosti by měly přijít až po několika schůzkách.

Pouze 15 procent mužů a 8 procent žen by bylo ochotno k sexu hned, jak se potkají.

Tato zjištění poukazují na to, že Češi kladou důraz na pomalejší, emocionálně založený přístup k budování vztahů. A to je přece pořád to nejdůležitější.

Zkusíme to znovu?

Další otázkou je, jak lidé u nás reagují na neúspěšné první schůzky. A i tady jsou výsledky velmi zajímavé. Na 60 procent žen a 37 procent mužů se vždycky snaží jasně naznačit, že nemají zájem o pokračování známosti. Ovšem zbytek respondentů, a to není málo, se většinou rozhodne dát druhému ještě další šanci.

Tento tolerantní postoj ukazuje, že nemalá část lidí je ochotná investovat do vztahu víc času a energie i přesto, že začátky mohou být někdy rozpačité. Více než polovina respondentů také svorně uvedla, že randění přechází do vztahu teprve tehdy, když se na tom oba jasně shodnou.