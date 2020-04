Pro tento druh lidí má angličtina výraz „frenemies“ (čili nebezpeční přátelé). Můžete se s nimi setkat v okruhu svých známých, mezi kolegy v práci, dokonce i ve vlastní rodině. Jsou to mistři přetvářky a jejich city k vám se mění jako aprílové počasí. Chvíli jsou s vámi „jedna ruka“, pak ale obrátí a dokážou vám uškodit jako nikdo předtím. Říkáte si, čím to je? Vždyť když někomu dáte svou důvěru, přátelství, čas…

Důvod je prostý: závist. Ano, čtete dobře! I mezi lidmi, které si pustíte k tělu, můžete mít proradného Jidáše, který vám nepřeje úspěchy (ať už jsou společenské, pracovní či milostné). Jakmile ovšem začnete padat ke dnu a mít problémy, hned je u vás, aby vám pofoukal rány.

Ale pozor, nedělá to z čisté lásky nebo soucitu. Všechny vaše prohry, karamboly a propady mu totiž zvyšují sebevědomí. Živí se jimi jako upír krví. V porovnání s vámi se najednou cítí lepší, úspěšnější, hubenější, krásnější. A to je přece paráda!

Zloba a závist bez hranic

Můžete si říkat, co vám takoví falešní přátelé můžou závidět. Divili byste se… Může jít o banality, jako jsou nové boty, hezký účes, štíhlejší postava. Ale i o trvalejší věci, které „nepřejícník“ postrádá: hezké auto, byt v dobré čtvrti, chytré (bezproblémové) dítě nebo partnerský vztah.

Srovnávačka s tím lepším Pamatujete si, jak vám dávali v dětství někoho za příklad? Někoho, kdo je lepší, hodnější, hubenější? Jak jste se cítili? Určitě to nebylo nic příjemného. Tak tuhle zbraň využívají i vaši falešní kamarádi. Dává jim to možnost vás (nutno říct, že rafinovaným způsobem) hezky potopit nebo ponížit.

„Viděla jsi tu holku? Ta má typ postavy jako ty. Kdybys trochu zhubla, mohla bys taky nosit takovou sukni. No, ale teď to raději nezkoušej, nevypadalo by to dobře. Máš ještě trochu to bříško,“ rýpne si vaše „přítelkyně“ a vy si hned začnete připadat jako slon. Podle psychologů na ženy vždycky špatně působí jakákoliv kritika ohledně vzhledu (třeba řídké vlasy, krátké nohy, úzká ústa, povislá ramena, malá nebo příliš velká prsa). Pokaždé si připadají nedostatečné. A toho právě vaši nepřátelé využívají.

To ostatně potvrzuje i příběh čtyřicetileté Ivany z Plzně: „Když jsme byly s Kamilou bez partnerů, bylo všechno v pořádku. Obě jsme si daly inzerát na seznamku a pak jsme se u vína smály, jaké ‚tragédy‘ jsme tam potkaly. Jenže já jsem se tam seznámila s Milošem a zamilovala se.

Když jsem tu radostnou novinu řekla kamarádce, začala mě zrazovat, že začátky bývají vždycky hezké. A že se z mého prince určitě brzy vyklube nějaký zoufalec, který má na krku exekuce, tisíc nemanželských dětí nebo alespoň nějaký společenský škraloup. Jenže nic takového se nestalo, s Milošem jsme spolu už dva roky a klape nám to.

Zajímavé je, že Kamila se od té doby se mnou nestýká. Slyšela jsem, že o mně roznáší drby, že jsem úplně marná. Prý jsem si nabrnkla chlapa kvůli baráku, protože nemám kde bydlet a chci ušetřit za nájemné. Šíří totální lži! Přiznám se, že takovou zákeřnost jsem od své blízké kamarádky vážně nečekala.“

Jedovatá slova, která bolí

Podobných příběhů, jako je ten Ivanin, jsou stovky. Falešní přátelé bohužel mají jednu výhodu – znají vaše citlivé místo. Proto když vás zraňují, většinou tnou do živého. A rána pak bývá hluboká a těžko se hojí. To se týká také intrik, zejména v rodině. Dokážou být nebezpečnější než tisíce pomluv a naruší vzájemné vztahy na celá desetiletí.

Své o tom ví pětatřicetiletá Dáša z Brna: „Když jsem porodila Kačenku, byla to velká sláva. Byla to totiž první holčička u nás v rodině! To víte, tchyně byla dojatá, naměkko… Ovšem jen do té doby, než ji začala nahlodávat švagrová (která má mimochodem dva kluky). Té se moc nezdálo, že moje dcera se narodila tmavovlasá, zatímco můj muž je blonďák. A tak začala spekulovat o tom, že jsem si dítě pořídila s někým jiným. Když se to ke mně doneslo, nastoupila jsem na švagrovou, co to má znamenat. A ona se začala tvářit jako neviňátko. Prý o čem to mluvím? Údajně jsem po porodu přecitlivělá a všechno jsem špatně pochopila. Takže ze mě udělala nevěrnici a blbce zároveň. Dodnes té ženské nemůžu přijít na jméno. Ta zmije mi zkazila nejkrásnější dny v mém životě!“

Kdo si ještě hřeje na prsou hada Vypadají jako „kámošky“, ale opak je pravdou. I mezi slavnými existuje falešné přátelství, které je opravdové asi tak jako kočičí zlato.

Gwyneth Paltrow a Winona Ryder V devadesátých letech minulého století by jedna bez druhé nedaly ani ránu. Potom, co Gwyneth dostala hlavní roli v trháku Zamilovaný Shakespeare, Winona jí nemohla přijít na jméno. A není divu, zatímco blondýnčina kariéra vzkvétala, brunetka pomalu upadala v zapomnění. Od té doby je prý mezi herečkami zlá krev. Když se vidí na společenské akci, usmívají se na sebe, ale jde jen o přetvářku. Ve skutečnosti by si nejraději vyškrábaly oči.

Citové vydírání na počkání

Budete se divit, ale nepřejícníkem může být i tak blízká osoba, jako je vaše tchyně. Navenek se může chovat sladce, ale počkejte, až vystrčí drápky! To pak bojuje jako divoká kočka.

„A já jsem se tak těšila,“ řekne vašemu muži, když jí oznámí, že nepřijedete na její narozeniny. „Tak to oslavíme o týden později. Máme ten wellness víkend koupený už dlouho,“ oponuje chabě muž. Tchyně ale tasí těžší kalibr, začne zmiňovat svou nemoc, osamělost, dá se do citového vydírání. „Já vím, že ty bys to neudělal, nikdy bys nezapomněl na moje narozeniny. Možná příští rok už budu vedle táty na hřbitově,“ dojatě zamrká očima a přejde do útoku: „To byl její nápad, že jo? Ona Věruška je hodná, ale nezdá se ti, že ti pořád jen rozkazuje? Já vám do toho nechci mluvit, jste mladí, ale ty se sebou necháš orat. Jsi prostě takový tažný kůň, ona na tebe všechno naloží a ty jí uděláš, co jí na očích vidíš. Všiml sis jejích očí? Jsou podlý, zelený...“

Jak tenhle rozhovor skončí? Jednoznačně vítězstvím silnějšího – tedy tchyně. A věřte, že její jedovatý jazýček na vás nikdy nepřestane nasazovat a docílí vždycky toho, co chce.

Bojkot příspěvků na sociálních sítích

Máte Facebook nebo Instagram? Pokud patříte k lidem, kteří využívají sociální sítě k různým komentářům, dejte si na nepřátelské kamarády pozor. Ti vám totiž nikdy nebudou dávat lajky (palce nahoru), ale najdou si způsob, jak váš příspěvek v očích ostatních přátel trochu shodit.

„Dala jsem na Facebook fotku své první svíčkové s knedlíkem. Nečekala jsem žádné závratné reakce, jen jsem se chtěla podělit o radost, že se mi něco takového povedlo. Většina přátel mě pochválila. Ale pak přišel první komentář od Alexandry. Ptala se, jestli to jídlo chutná tak, jak vypadá. Nechápala jsem, jak to myslí. A ona mi hned odepsala, že takovéhle ‚dobroty‘ mívali ve školní jídelně. Že od té doby omáčky nejí. Sama si pak vystavila fotku zdravé kaše, za kterou sklidila spoustu lajků. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat. Chtěla se mnou soutěžit?“ říká šestadvacetiletá Pražačka Bára, která si kamarádčino chování dodnes nedokáže vysvětlit. Pravdou je, že nepřejícní „kamarádi“ udělají cokoliv, aby vás ponížili a měli vždycky navrch. Tak pozor na to!