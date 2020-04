Hned na začátku je tu dobrá zpráva! Abyste se stali zajímaví pro ostatní, nemusíte být vůbec dokonalí. Naopak. Všechny vaše odchylky, zlozvyky či dokonce i chybičky na kráse vám můžou ve finále dodat punc originality.

Podle psychologů totiž vítězí ti, kteří svůj handicap dokážou proměnit ve výhodu. Pamatujete si třeba na americkou topmodelku Cindy Crawford? Té v mládí řekli, aby si nechala odoperovat znaménko nad rtem rtem. Cindy to nakonec neudělala, ale naopak z téhle drobnosti vytvořila své typické poznávací znamení.

Totéž platí i o koktavém americkém hitmakerovi Scatmanu Johnovi, který svou řečovou vadu proměnil v unikátní hudební ní styl. Inspirujte se dalšími tipy, které vám dodají jiskru.

Buďte posedlí

Rozumáři, vezměte zpátečku! Stejně si v životě nemůžete všechno nalinkovat, tak si ho zkuste víc užívat. Objevujte nové věci, sněte, mějte svoje vášně. A jedno, jestli si vaše srdce získá jízda na horském kole, švýcarská kuchařka nebo pěstování kaktusů. Důležité je, abyste v tom, co děláte (i když třeba jen jako hobby), byli šťastní a naplnění.

A přesně tuhle radost ze života dokázali předat i dál. Spokojení lidé totiž přitahují ostatní jako magnet. To potvrzuje i naše čtyřicetiletá čtenářka Věra z Mostu: „Nedávno u mě byla má kamarádka. Vypadala perfektně, spokojeně, navíc i zhubla! Zeptala jsem se jí, jak to dělá, a ona na to, že chodí cvičit pilates. Minulý týden jsem s ní byla na první lekci a jsem nadšená. Teď budeme chodit cvičit ve dvou. Brzy snad budu také vypadat tak svěže a spokojeně jako ona.“

Pěstujte osobní kontakty

Říká se, že lidé by si měli zachovávat určitý odstup od druhých. Je to bezpečné (když o vás nikdo nic neví, nemůže vás pomlouvat). Ale zase na druhou stranu, žádné velké přátelství tak nevytvoříte. Proto na to jděte opačně a buďte osobní. Sdílejte s ostatními lidmi své pocity, příběhy, zkušenosti, radosti, obavy nebo strachy...

Pět vychytávek navíc Díky nim budete pro lidi hezčí, zajímavější a přístupnější. * Při jednání s lidmi zvedněte bradu. Budete působit sebevědoměji.

* Noste sluneční brýle. Dodají vám tajemnosti, ležérnosti a sex-appealu. Navíc vědci zjistili, že tmavé brýle zakrývají drobné nedostatky a tvář s nimi působí souměrně. To je výhoda, protože podle různých studií lidé upřednostňují přátele se symetrickou tváří. * (Ne)smějte se. Podle výzkumů jsou u žen atraktivnější muži s vážnou tváří (působí seriózně). Muži zase dávají přednost usměvavým ženám, paním a slečnám, které vyzařují pohodovou a pozitivní energii. * Držte se kolektivu. Vědci zkoumali, zda pro lidi jsou zajímavější jedinci, co jsou sólo, nebo ti, kteří patří do nějakého kolektivu či větší skupiny. Vyhrála druhá možnost! * Pořiďte psa. Je pravda, že majitelé čtyřnohých mazlíčků lépe navazují kontakty. A není divu! Téma hovoru je nadmíru jasné: pejsci. A když se váš čtyřnožec skamarádí s Rexem, Žofkou nebo Pepinou, máte okamžitě v kapse i jejich majitele.

Můžete sice narazit na někoho, kdo toho zneužije, ale většina lidí to jen ocení. „Jsem otevřený člověk, možná někdy až naivní. Párkrát jsem se dost zklamala. Ale když to vezmu kolem a kolem, otevřenost a upřímnost se mi vyplatila. Pořád je totiž víc dobrých lidí, kteří vám oplácejí stejnou mincí,“ říká pětapadesátiletá Jolana z Olomouce. Je to tak, většinou to, co vyzařujete, se vám také vrací.

(Vyhle)dávejte podporu

„To je v pohodě, já to zvládnu!“ Tahle věta působí hrdinsky, ale ve skutečnosti jako byste všem dávali najevo, že je nepotřebujete. A to je škoda! Lidská společnost totiž funguje na bázi sdílení. A to i ve chvílích, kdy je někomu ouvej.

Neodmítejte proto pomoc svého okolí, když vám nabízí „rameno“, abyste si pobrečeli. Podpora se hodí i v momentech, kdy potřebujete jen „držet palce“ nebo mít pocit, že na vás někdo myslí. Vždyť to těm druhým zase oplatíte.

Vyprávějte vtipy

Šířit pomluvy není zrovna hezké. Ale nemusíme si nic nalhávat, klábosení je náš národní sport! A není divu, člověk se při tom odreaguje, zasměje se a pobaví na cizí účet. Pokud se tohohle komunikačního řetězce chcete zúčastnit, snažte se neškodit. Spíš společnost pobavte nějakou vtipnou historkou ze života. Lidé, kteří si umí ze sebe udělat legraci, jsou oblíbení.

Neztrácejte zbytečně čas

Napadlo vás, co je vaše největší deviza? Ano, je to čas. Neplýtvejte jím a věnujte ho jenom lidem a věcem, které stojí za to. Zaprvé si tím uchováte čistou hlavu a zadruhé ti, kteří mají jasně srovnané hodnoty, jsou ve společnosti žádanější.

To ostatně potvrzuje i pětačtyřicetiletá čtenářka Dana z Prahy: „Dřív mi bylo jedno, s kým ztrácím čas. Byla jsem „uchem“ pro všechny, kdo to potřebovali. Ale někteří toho dost zneužívali. Pak jsem si řekla dost! Nechci být něčí odpadkový koš na nezpracované nářky, vztek a emoce. Věnuji svoji pozornost a čas jen lidem, kteří mi za to stojí. Chráním tím své duševní zdraví.“

Přepněte na pomalejší režim

Žijeme v uspěchané době. A to se bohužel projevuje i na komunikaci. Zkuste při dalším rozhovoru s přáteli trochu zpomalit. Sledujte jejich gesta, výraz, tón řeči, ale samozřejmě i to, co říkají.

Když lidem dáte maximální pozornost, budou vám vděční. Každý občas potřebuje pocítit svou vlastní důležitost a výjimečnost. Taková setkání pak bývají silná a utužují vztahy.