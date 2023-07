Polibky od A do Z: co znamenají a jak na správnou techniku líbání

Věřte nebo ne, ze zdravotního hlediska má polibek spoustu benefitů. Člověk při něm zapojí 29 svalů, spálí 26 kalorií a posílí svůj imunitní systém. A pokud se takové „špulení rtů“ přesmýkne do líbání, je zdravotní bonus ještě větší.

Podle odborníků dochází k výměně minerálů, solí a proteinů. Údajně jde také o skvělý způsob, jak získat protilátky, a ochránit tak organismus proti možným neduhům.

Pravdou ale je, že málokdo z nás při polibku myslí na svou zdravotní kartu. Proč se tedy líbáme? A z jakého důvodu nám právě stimulace úst přináší takovou rozkoš a uspokojení?

Místo lásky krmení

Polibek nedal spát ani rakouskému zakladateli psychoanalýzy Sigmundu Freudovi, který ho považoval za přirozený instinkt vycházející z kojení. Podobnou tezi měl britský zoolog Desmond Morris, ten líbání připodobňoval ke krmení šimpanzů. Opice totiž měly ve zvyku předávat svým potomkům potravu ústy. A když jí byl nedostatek, přitiskly rty na ústa svých dětí, aby je uklidnily.

Takový styl stolování bychom našli i u starých Římanů. Krmení z úst do úst bylo populární také u afrických kmenů, jako byli Himbové v severní Namibii. Že by to mělo s polibky nějakou souvislost?

Prověrka genů

Dnešní věda se na líbání dívá z trochu jiného úhlu. Podle ní hraje polibek zásadní roli při seznamování. Vzhledově si může dvojice vyhovovat, ale je třeba otestovat také tělesnou stránku věci. A polibek je lakmusovým papírkem, jestli je možné, aby ti dva měli spolu odolné a silné děti.

Podle vědců si především ženy vybírají partnera, jehož polibky jim „chutnají“. Chuť a vůně tohoto milostného aktu je ovlivněna nejen hygienou či stravou dotyčného, ale i genovou výbavou a schopností čelit různým nemocem. Čím více jsou geny odolné, tím větší je pak naděje, že společné potomstvo zúčastněných bude zdravé a silné. A tak vzniká šance na novou lásku. Ale není to už trochu kalkul?

Správná technika líbání podle sexuální koučky Lindy Sonntag Pracujte s jazykem: Pohyby jazykem v ústech partnera mohou regulovat vášeň. Jsou-li jemné, působí něžně a láskyplně. Pak stačí zesílit tlak a romantika se mění ve vášeň. Určitě nenechte . jazyk odpočívat, jeho strnulost by mohla evokovat nezájem.

Pohyby jazykem v ústech partnera mohou regulovat vášeň. Jsou-li jemné, působí něžně a láskyplně. Pak stačí zesílit tlak a romantika se mění ve vášeň. Určitě nenechte . jazyk odpočívat, jeho strnulost by mohla evokovat nezájem. Berte to jako „rozhovor“: Při líbání nebuďte příliš hrrrr. Když budete v partnerových ústech jazykem mrskat jako kapr vytažený ze sádky, bude to vypadat příliš uměle. Naopak, pří berte líbání jako komunikaci. Přizpůsobte se tempu toho druh druhého. Podle pohybů jazyka zjistíte jeho emoce a potřeby.

Při líbání nebuďte příliš hrrrr. Když budete v partnerových ústech jazykem mrskat jako kapr vytažený ze sádky, bude to vypadat příliš uměle. Naopak, pří berte líbání jako komunikaci. Přizpůsobte se tempu toho druh druhého. Podle pohybů jazyka zjistíte jeho emoce a potřeby. Prozkoumejte i další prostor: Podle rad koučky byste měli do líbání zapojit i jiné části úst. Sexy je prý jemné sání dolního rtu nebo jazyka.

Podle rad koučky byste měli do líbání zapojit i jiné části úst. Sexy je prý jemné sání dolního rtu nebo jazyka. Nenechte v žádném případě zahálet ruce: Při delším líbání menšího z partnerů začne bolet za krkem. Proto je dobré využít možnosti, které výšku partnerů vyladí, například schod, obrubník. Nevíte, co při líbání s rukama? Hlaďte partnera po vlasech. Jemu to bude příjemné a vy si také ulevíte.

Při delším líbání menšího z partnerů začne bolet za krkem. Proto je dobré využít možnosti, které výšku partnerů vyladí, například schod, obrubník. Nevíte, co při líbání s rukama? Hlaďte partnera po vlasech. Jemu to bude příjemné a vy si také ulevíte. Neomezujte se jen na ústa: Zapojte do milostné hry také obličej. Sexy budou polibky na víčka, tváře, čelo a krk.

Milostná meditace

Každopádně, příroda je praktická a myslí na budoucnost. Proto ženám vštípila podvědomou touhu po partnerovi s dobrou imunitou. Aby se milenci při líbání nenudili, přichystala jim malou odměnu v podobě hormonu oxytocinu. Ten je známý tím tím, že přináší pocity harmonie a klidu.

Zatímco u líbajících mužů hladina oxytocinu stoupá, u žen paradoxně klesá. Stejně tak padá i hladina stresového hormonu kortizolu, proto je pro „něžné pohlaví“ líbání úžasná relaxace a rádo si ho vychutnává pomalu.

Technika je třeba

Pokud jde o příbuzenský či přátelský polibek, není co řešit. Stačí rty sešpulit, nasměrovat na tvář nebo ústa a přitisknout je ke kůži. U partnerského polibku k je ovšem třeba větší znalosti techniky. Podle odborníků by perfektní polibek měl zahrnovat jemné kousnutí, sání a propletení jazyků. Aby to nebyla nuda, je namístě i měnit tempo.

Bohužel s líbáním je to stejné jako žel s tancem. Musíte se při něm sladit s partnerem. Jestli vaše techniky nesouznějí, je docela možné, že váš milostný „jazykový čardáš“ skončí kousnutím či jinou nehodou. A to už není moc sexy.

Reparát z líbání

Říci partnerovi, že neumí líbat, je podpásovka, která může přinést problémy ve vztahu. Je pravda, že každý při milostných hrátkách vyžaduje jiný druh pozornosti a temperamentu. Tedy, co při líbání fungovalo v předešlém vztahu, nemusí být to pravé ořechové pro nového partnera.

Psychologové doporučují jít s pravdou ven co nejdříve. Ovšem ne ve formě výčitek či poučování. Spousta mužů pak takové „reklamace“ snáší velmi špatně a můžou se vůči líbání zbytečně zablokovat. Lepší je rozhovor, ve kterém si vyjasníte, co se vám líbí, a co naopak není zrovna dvakrát košer.

Muži totiž mají tendenci při líbání spěchat. Místo aby se naladili na partnerku, jednají zbrkle a sólo. Například strčí jazyk příliš hluboko do úst, což může vyvolat nepříjemné pocity. Stejně obtěžující je kousání.

Řešením je tedy ubrat plyn a vypilovat techniku. Výhodou je, že líbání se naučí každý.