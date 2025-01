Manželské štěstí zjistíte i z data svatby. Komu láska vydrží?

Část 1/5

Vzpomínáte, jaké to bylo, když jste se brali? Kolik let už to bude? Kdo přišel na vaši svatbu a jaké bylo počasí? Napadá vás, jestli to byl vůbec správný krok, nebo jste naopak šťastní, že se máte, a život bez toho druhého si ani nedovedete představit?

Svatba je určitě pro každý pár krásná a vzrušující, ale také s sebou nese zodpovědnost, nevěstě a ženichovi přece tímto dnem začíná společné soužití. Hodně párů přemýšlí, jaké to jejich manželství bude. Splní se vaše naděje a přání? Těší vás, že je na druhého spolehnutí, nebo proklínáte den, kdy jste si řekli ano?

Každopádně, zkuste si spočítat, jak na tom vaše manželství je, napovědět vám může numerologie.

Svatební den je velmi osobní datum, pro které jste se jako dvojice vědomě rozhodli. Numerologie se používá pro vytvoření horoskopu při narození dítěte, je ale vhodná i pro určení a popis partnerského vztahu. Jediné, co pro to musíte udělat, je vypočítat si své osobní číslo právě na základě data svatby.

Vaše šťastné číslo

Vaše svatba se konala například 31. 5. 2001. Takže sečtete 3 + 1 + 5 + 2 + 0 + 0 + 1 = 12. A dál 1 + 2 = 3. A už znáte své šťastné číslo, v tomto případě tedy trojku.