Nepřijímáte komplimenty

Určitě se vám stalo, že vám někdo pochválil účes, tašku, nové šaty nebo i vaše pracovní schopnosti. Jenže vy namísto toho, abyste si pochvalu užila, ji okamžitě „shodíte pod stůl“.

„To je pravda. Když mi někdo zalichotí, cítím se trapně… Nevím, co na to říct! Nakonec to celé nějak shodím a přiznám, že tu halenku, co mi kolegyně tak chválí, mám za padesát korun ze second handu,“ připouští třicetiletá Romana. Jste na tom stejně?

Dobrá rada: Berte kompliment (pokud je upřímný) jako dobrou zprávu. Usmějte se, poděkujte a pokračujte v rozhovoru. K ničemu vás to přece nezavazuje!