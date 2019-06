Neplánujte

Každá z nás s oblibou plánuje, jak asi vytoužená schůzka s dotyčným bude probíhat. Snažíme se do detailu promyslet časový harmonogram, témata ke konverzaci a hlavně samotný závěr rande, ten je totiž nejdůležitější. Jenže tak, jak si to vysníme, to nikdy není. Výsledkem může být i nepříjemné zklamání, a to právě kvůli naším představám. Nezapomínejte, že spolu budete prvně. Netušíte, jaký muž doopravdy je, jestli je tak báječný, jak si myslíte. Abyste si nezbořila vzdušné zámky, na možný průběh společného setkání zapomeňte. Domýšlení, jak by daná situace mohla dopadnout, je opravdu zcela zbytečná.

Vyberte si vhodný outfit

Nikdy neoblékejte ultra krátké šatičky či mini sukně. Zvolte decentnější model. Něco málo ukažte, ale jen tolik, aby muži začala na plné obrátky fungovat fantazie. To je zaručený trik, jak si získat jeho pozornost. Rafinovaně působí například svršky s odhalenými zády, sukně prodloužených délek s rozparky, nebo šaty s odhalenými rameny. S takovými kousky uděláte nejlepší dojem a nejvíce parády.