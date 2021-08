Mnoho lidí v ně věří, a to dokonce i v případě, že už jich zažili několik a ani jedna neskončila dobře. Vždyť proč by jinak o ní zpívalo tolik slavných lidí – mezi nimi třeba Justin Timberlake (40) nebo britská chlapecká kapela One Direction?

A to ani nemluvíme o mnoha filmech, které se jen díky ní staly hity (informace o jednom z nich vám nabízíme v boxu na této straně).

Letní láska je prostě všudypřítomná, ale většinou se jedná jen o jakýsi delší flirt než o něco, co má šanci přerůst v pevný vztah. Ty stávající ovšem může – a to je její velké nebezpečí – zcela zničit.

Pojďme si na ni tedy posvítit víc. Proč vůbec vzniká? Jak poznat, že se jedná právě o ni, a včas přikázat srdci, aby přestalo tak hlasitě bušit? A kdy si říct, jestli dát tomuto románku i podzimní šanci?

Sport a málo svršků flirtu jen nahrávají

V prvé řadě se nelze bičovat za to, že člověk v létě jaksi podlehne vnějším svodům, mezi které jistě mrkání očkem na ostatní tak trochu patří. Vždyť většina lidí horko a slunce miluje. Odhazují svršky někam do dáli a celý den se prochází jenom v plavkách nebo v podstatě polonazí. Navíc se více sportuje, takže svaly se svůdně rýsují a špíčky mizí za jejich tvrdou hradbou, která povolí zase až na zimu.

Proč je léto spojováno s láskou Potkáte se s více lidmi než jindy v roce.



Máte méně povinností, což vás činí spontánnějšími.



Slunce a teplé počasí vyvolávají ve většině lidí dobrou náladu.



Opálení, vykoupaní a odpočinutí si připadáte víc sexy než kdykoli předtím.



Nutnost brát věci vážně (včetně všech vztahů) odpadá a to je skutečně velmi osvobozující.



Ale není to jen o tom. „Toto období pro mnoho jedinců znamená vypadnutí z rutiny. Celý rok plní své povinnosti – chodí do práce, starají se o rodinu, Říkejte aspoň sami sobě čistou pravdu jsou zodpovědní,“ popisuje fenomén profesorka psychologie Catherine Sanderson a pokračuje: „A najednou přijde krátké období v roce, kdy mohou veškerou tuto tíhu shodit ze svých ramen a pomyslně se rozletět do světa.“

To je sice pocit velice úlevný, ale pokud mu až moc podlehnete, můžete pro téměř nic přijít v podstatě o úplně všechno. Proto je dobré si hned ve chvíli, kdy se začnete vznášet na svém růžovém obláčku, uvědomit, o co se jedná.

„I když si oba lidé řeknou, že jde pouze o krátkou aférku, jen velmi zřídka na sebe narazí dva jedinci, kteří tomu opravdu věří,“ varuje koučka Karen Finn. Zabývá se hlavně rozvody, a tak ví, o čem mluví. „V praxi jsem zažila spoustu žen, co kvůli letní lásce opustily celý svůj život. A pak toho litovaly, protože jim nezůstalo nic – manžel ani milenec.“ Na to si proto dejte pozor.

Sledujte témata, o nichž se bavíte

Nejlepším znakem jsou témata komunikace. Vytvořme si konkrétní situaci – trávíte léto v kempu a padnete si tam do oka s jiným stejně laděným protějškem. O čem se spolu bavíte?

Jak překonat konec romance Nakonec se stalo to, co jste čekali, ale ve skrytu duše doufali v něco jiného. Je konec léta a s ním zmizel i váš krátký vztah. Jak se z toho dostat?

Hlavní je skutečně tuto knihu zavřít – smazat či zahodit veškeré kontakty na danou osobu a vrátit se zpátky do normálního života. Soustřeďte se na práci a na ty, co máte kolem sebe. Možná je to partner, kterému jste hodně ublížili, aniž by si to zasloužil. Snažte se mu věnovat, aby také on zapomněl anebo aspoň abyste vy neměli černé svědomí. Myslete také na kamarádky, přátele. Oni vás vždy podrží a pomohou zapomenout. A po nějaké době si srovnejte v hlavě, co vlastně chcete. Opravdu byste toužili žít po boku někoho, s kým vás pojí jenom krátkodobý flirt? Anebo je vedle vás spousta lidí, kteří si to zaslouží mnohem víc?

„Pokud je to jen o tom, co zažíváte teď a tady, a to i po týdnu, co se znáte, je to neklamným znamením, že romance nemá dlouhou životnost,“ popisuje Catherine Sanderson.

To se může změnit ve chvíli, kdy se zajímáte o své životy, pocity, snažíte se navzájem poznat své přátele anebo případně rodinu, pokud je také na místě. „Nevěřili byste, jak málo je takových případů,“ usmívá se expertka.

Funguje to, když se oba už lépe znáte

Je nutno si také uvědomit, že většina takových vztahů je čistě fyzická. Proto je asi nesmysl očekávat od nich něco víc, jakkoli vysoko si vaše libido zrovna poletuje.

„Musíte si uvědomit, že po létě už se těžko lidé potkávají. Mají své povinnosti – pracovní i osobní – a ty se znovu poté, co se trochu osvěžili na dovolené, snaží plnit. Takže nejsou najednou tak vstřícní, vtipní, okouzlující, ale nudně normální,“ varuje odbornice s tím, že z toho potom často zůstane jenom zlomené srdce.

Jsou ale výjimky, kdy to fungovat může. Většinou je to ale ve chvíli, kdy ani jeden z těch, co se v létě potkali, nemá partnera. Jinými slovy – nejde tu o rozchod či rozvod s někým jiným. Také se to procentuálně mnohem častěji stává v případě, že pro sebe náhle zahoří lidé, co se už předtím znali. Může to být klidně dávný kamarád, s nímž jste v partě vyrazili na vodu nebo jste se vydali na horskou túru. A ač to nezní zrovna možná politicky korektně, častěji se letní romance převtělí do dlouhodobého citu v případě, kdy její aktéři nejsou zrovna super sexy krasavci, ale normální a obyčejní lidé.

Jedno se ovšem těmto aférkám nedá upřít – zvedají sebevědomí, a to tak, že to jednoho často překvapí. Radostněji se smějete, prociťujete každou vteřinu a nebojíte se obléci si to, co jste v květnu zahrabali někam na dno kufru. Problém je, že tato síla nemá mnohdy dlouhého trvání. A přijde kruté podzimní vystřízlivění.