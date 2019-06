Zhluboka dýchejte

Nedávejte si panáka ani dva na odvahu, mohlo by se vám to vymknout a celá snaha by vyšla naprázdno. Připravte se ale na nepříjemné chvilky třeba jednoduchými meditačními technikami, které pomohou odbourat nebo aspoň zvládnout stres. Zhluboka dýchejte, ale radši mějte po ruce balíček papírových kapesníků.

Jedině z očí do očí

Je sice lákavé poslat mu esemesku nebo zprávu v messengeru se slovy: „Je konec, už se nikdy neuvidíme.“ Jenže váš vztah přece taky nebyl virtuální, ale skutečný, a tak si zaslouží i tečku naživo, ať bude jakkoli nepříjemná. Ano, existují i lidé, kteří se dozvěděli o tom, že už jsou zase sami, tak, že si jejich partner změnil stav na facebooku z „ve vztahu s...“ na „nezadaný“, ale tohle není váš styl. Jestli se bojíte jeho přehnané reakce, ukončete to v kavárně nebo v baru, tam se snad bude lépe kontrolovat.



Neprotahujte to

Nemá cenu mu sáhodlouze vyjmenovávat, co všechno se vám na něm nelíbí, kdy vás naštval a v čem to už vážně přehnal (i když si o to bude říkat). Krátce, stručně a zdvořile mu oznamte, že jste o tom opravdu vážně přemýšlela a jediné východisko, které z toho vyplynulo, je to, že to skončíte. Tečka.

Buďte pevná

Počítejte i s variantami, že začne křičet, vztekat se, nebo plakat. Ať vás zahrne nadávkami, výčitkami nebo nechtěnými polibky, trvejte asertivně na svém a nenechte se oblomit sliby ani výhružkami. Jedině čas ukáže, jestli vaše rozhodnutí bylo správné.