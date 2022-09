Určitě znáte ze svého okolí spoustu žen, které propadly na první pohled špatným hochům. Možná jste takhle dopadly zcela dobrovolně i vy samy. Není to totiž nic ojedinělého.

Historicky platí, že příslušnice něžného pohlaví mají tendenci zaměřovat své romantické city na drsné chlapíky. Už v dávných dobách je lákali psanci, zbojníci a rebelové. Dnes zase frčí rockeři a potetovaní umělci. A vždycky byli v centru zájmu jisté části dam i zločinci.

Zdá se, že to nemá logiku. Ale podle psychologů to paradoxně smysl dává. Abyste mohly pochopit své sklony a případně s nimi i něco dělat, musíte vědět, o co se vlastně jedná.

Jako první si řekněme, kdo to vlastně je takový drsňák. Podle psychologa a profesora univerzity v Lousiville Michaela R. Cunninghama se jedná o hypermaskulinní jedince, kteří kolem sebe doslova rozstřikují testosteron.

„Vetšinou bývají neukočírovatelní a citově nevyspělí, ale očekává se u nich, že milují sex a jsou v posteli přeborníky,“ dodává specialista.

Psycholožka Marisa T. Cohen jde ještě dál – tvrdí, že takoví páni v sobě mají všechny tři vlastnosti párového temna. „Bývají narcistní, velmi cyničtí až machiavelističtí a částečně psychopatičtí,“ vypočítává.

Ženy to na jednu stranu děsí, ale na druhou obrovsky láká. Je v tom výzva, kterou jinak často v životě postrádají.

Druhou pravdou je, že ženy od takovýchto typů nechtějí dlouhodobý vztah. Jedná se nezřídka o čistě biologickou záležitost. „Proto k nim většinou zahoří v polovině menstruačního cyklu, kdy jsou nejplodnější,“ vysvětluje sociální psycholožka Madeleine Fugere a pokračuje: „Panuje názor, že tito muži v sobě mají lepší geny, které předají potomkům, a ti se pak budou umět lépe bránit drsnému světu.“

Většina takto smýšlejících žen ale přiznává, že pro život by takového partnera nechtěla a raději by zvolila onoho „zavrhovaného“ hodného muže.

V každé dámičce je kousek rebelky

Najít si aspoň na čas rebelského milence však ženu odstřihává od povinnosti být hodnou holčičkou. „Dívky jsou odmalička vedeny k tomu, aby byly vstřícné, milující, věrné a milé. Ale v každé z nich je kousek rebelky,“ vysvětluje to psycholožka Robyn McKay s tím, že právě to v nich ale rodiče potlačují.

Pocit bezpečí Ačkoli je to právě jejich drsný partner, který jim nejvíc ubližuje, ženy se často vedle takových mužů cítí paradoxně v bezpečí. Obklopí je falešný pocit, že s takovým chlapíkem po boku se nemají čeho bát, protože si na ně nikdo netroufne. „Každá žena potřebuje mít někdy u sebe někoho, kdo je dostatečně silný a nejde si pro ránu daleko. Protože to jí dává pocit, že je milována a chráněna,“ říká psycholog Forest Talley. Druhou věcí je, že výbušnost podobně laděných jedinců se často obrátí proti jejich partnerkám. To ty ale berou jako nucenou nevýhodu, kterou neustále omlouvají. Některé se dokonce dopracují k pocitu, že si to zasloužily. To už je ale téma na úplně jiný článek.

„Pokud se ale nikdy nemá tento vzdor šanci projevit, pak se dostane na povrch často právě tím, že se zamilujete do drsňáka,“ varuje odbornice. Dá vám to totiž pocit svobody, v níž nemusíte nic skrývat a potlačovat. A ten potřebuje chvílemi každý člověk.

To, že drsnému rebelovi podlehne mladá dívka, je celkem normální. Každý by se měl cestou do dospělosti několikrát spálit, aby věděl, co hledá. Ale proč se to často děje ženám v plné síle, které mají pevné partnerství a rodinu?

„Je to jednoduché: ony žijí ve stereotypu. Každý den to samé – postarat se o děti, zvládnout práci, uvařit a spát. Vybočení z tohoto stavu je pro ně vzpruha, změna, po které tolik volají,“ říká Robyn McKay.

Navíc je v tom ona přitažlivost zakázaného ovoce. A to přece chutná tak sladce... Takže ať je vám patnáct nebo padesát, vzrušujícímu dobrodružství s nádechem nebezpečí je pokaždé těžké odolat.

Drsňáci ženám zvyšují sebevědomí

Pro spoustu žen je partnerství s drsňákem také „životní projekt“, kterým si napravují pošramocené sebevědomí. „Takoví jedinci se nechtějí usazovat a žít v monogamii. To, že je k tomu nakonec dokáže žena přinutit, byť jen na malou chvíli, je pro ni důkazem, že ještě pořád za něco stojí,“ popisuje to profesor Cunningham.

I náprava takového člověka – nebo aspoň snaha o ni – může být brána jako výzva, přestože v skrytu duše každá tuší, že starého psa – zvláště tohoto typu – novým kouskům nikdo nenaučí. A tvrdou skálu pilníkem nezmenší.

Pokud se stále motáte v začarovaném kruhu a dokola se zamilováváte do mužů, kteří spadají do zmíněného rámce, není pomoc jednoduchá. V prvé řadě to chce vědomě a silně upřednostňovat při výběru partnera mozek před srdcem.

Láska není nadšení střídané bolestí

Zamyslet se nad tím, zda je důležitější skutečná náklonnost a společné zájmy nebo jenom sexualita. Zkuste také hledat něco na svém vlastním životě, co vám dodá radost a víru v sebe sama. Pak nebudete muset shánět náplň někde jinde. Nesnažte se jen hledat příležitosti, díky nimž máte šanci na nový, skvělý život – žijte ho hned s tím, koho máte.

Zkuste pochopit, že láska neznamená vždy jen bolest, slzy a rozervané srdce, byť střídané velkou vášní a vzrušením. A nehledejte útěk před tím, kdo jste. Smiřte se s tím a žijte tak, abyste si každý den našli aspoň jednu věc, na kterou jste hrdí. Když potěšíte sami sebe, nebudete muset dělat radost někomu, kdo to ani nezaznamená.