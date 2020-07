Jak na to? Správně přijímejte chválu

Skládat komplimenty je jedna věc, přijímat je věc druhá. Někdy je to pro nás těžké, protože nám schází potřebná sebejistota. Ale pro to není žádný důvod! Mějte z pochvaly radost a užívejte si ten pocit štěstí! Ani není nutné ho oplatit, úplně stačí poděkovat a usmát se. Ten, kdo komplimenty často odmítá, už brzy nebude žádné dostávat. Vždyť i váš protějšek potěší, když vidí, že jeho chválu přijímáte s radostí. Trénujte každý den

Nejen váš partner si zaslouží kompliment. Uznání potěší každého: od řidiče autobusu přes kolegyni až po rodiče nebo bratra. Hned se spolu budete cítit lépe. Pokuste se každý den minimálně pětkrát někoho potěšit upřímně míněnými slovy chvály, může to být naprosto kdokoliv… Dbejte na rovnováhu

Klidně komplimenty skládejte často, ale neměli byste chválit každou maličkost. Pak by rychle ztratily svou mimořádnost a působily by nevěrohodně. Také je důležité udržovat oční kontakt, když chcete někomu říct něco pěkného. Tak mu dáte najevo, že si ho opravdu ceníte a dokážete upřímnost svých slov. Zabodujte individualitou

Formulujte svůj kompliment co nejosobněji, zamyslete se nad tím, co má pro váš protějšek význam. Vyjádřete to milými slovy, jakmile vám proletí hlavou. Nejkrásnější výroky totiž vyplývají z momentální situace. Spontánnost a upřímnost spolu souvisí. To, co vám bezděčně vyklouzne, působí přesvědčivěji než pečlivě formulovaná chvála, protože je to skutečně od srdce. A to každý vycítí.