Neplánujte!

My ženy sice máme tendence si ihned vykreslovat růžovou budoucnost. Vlastnost je to nepěkná. Realita bývá totiž často jiná. Zkuste si nevytvářet vzdušné zámky. Netahejte do flirtu city! U letních románků to platí dvojnásobně. Užívejte si teď a tady. Nemyslete na to, co bude zítra. Řiďte se svou intuicí. Chcete nový objekt touhy líbat? Udělejte to! Zkrátka, bavte se. Jen pozor, abyste nestřídala chlapce jako ponožky, zvláště z jedné party. Pěknou reklamu byste si neudělala.

Nepodceňujte ochranu

Bláznivé mládí přeje různým hloupostem, to k tomu zkrátka patří. Ovšem jsou situace, kde se vyplatí mít trochu rozumu. Na každé rande si pro jistotu vezměte do kabelky balení kondomů. Nikdy nevíte, jak chvilkové pobláznění skončí. Takový letní románek může mít nepříjemné následky do budoucna. Vždy se spoléhejte pouze na sebe. Muži v tomto směru nejsou zrovna spolehliví.

Flirt nemá žádné hranice, tak si jej vychutnejte na maximum!

Splňte si tajné sexuální praktiky

Chvilkové flirty jsou skvělé v tom, že můžete být sobecká, zkusit si splnit to, o čemž potajmu toužíte. Nikdy dotyčnému neprozrazujte své sny, rovnou je uskutečněte. Zkušenosti to jsou k nezaplacení. Na druhou stranu myslete na vlastní bezpečnost. Svět je plný úchyláků a psychopatů. Vždy mějte někoho, kdo vás bude jistit, alespoň přes mobil.

Jeho závazky

Než se s tím, co vás tak zatraceně přitahuje, spustíte, ověřte si jeho stav, jestli je single, nebo zadaný. Vždy je lepší vědět na čem jste. Může vám lhát, ale pak budete vědět, že se jednalo o prevíta, který za vaše slzy nestojí. Když se románek vyvíjí zajímavě, mohlo by se jednat o vztah, prolustrujte si ho na Facebooku. Kdyby vás klamal o životě bez ženy, zjistíte to.

Neplačte, když letní románek skončí! Vzpomínejte na něj s láskou.

Počítejte s koncem

Jste u moře a víte, že už vám zbývá jen pár dní s místním chlapíkem? Nezoufejte! Nebuďte smutná. Není k tomu důvod. Naopak si naplno vychutnejte zbývající dobu. Máte jedinečnou možnost se pořádně odvázat. Učiňte věci, které jste odkládala, protože jste se bála jeho reakce. Převezměte otěže. Pomilujte se na pláži za západu slunce, užijte si živočišný sex na útesu, samozřejmě v bezpečném místě. Takové chvilky vám nikdo nevezme, budete na ně celý život s úsměvem vzpomínat.