Nepospíchejte

Určitě znáte známé pořekadlo - “Čas hojí všechny rány”. Sice jde o klišé, ale je zatraceně pravdivé. Dát si prostor, trávit čas sama se svým smutkem, je součástí uzdravování. Během této doby jste velmi zranitelná, nepouštějte se proto do nové lásky, konfliktů, nepodléhejte návalům vzteku, nemstěte se ex příteli. Místo toho choďte pravidelně na procházky, běžte nakupovat, pořiďte si nový účes. Zkrátka, buďte na sebe hodná a hýčkejte se.

Převozník

Jít ze vztahu do vztahu odborníci příliš nedoporučují. Místo hledání dalšího partnera se prozatím porozhlédněte pouze po převozníkovi. Je to označení muže, který vyplní nově získaný volný čas a částečně pomůže léčit bolavou dušičku. Jaký vztah s ním budete mít, záleží jen na vás. Lze jej pojmout jako kamaráda, nebo lepšího kamaráda (milence). Ať tak či onak, vždy dotyčnému řekněte, že jste po rozchodu a neplánujete nic velkého. Hrajte fair play hru. Možná vás po chvilce převozník přestane bavit, třeba taky neočekávaně získáte lásku novou. Nikdy nevíte…

S převozníkem buďte svá, na nic si nehrajte. Plňte si své tajné tužby!

Zaměstnejte se

Využijte toho, že máte konečně prostor pro sebe. Utřete slzy a popřemýšlejte, co jste vždy chtěla dělat, jen jste na to doposud neměla čas. Na nic nečekejte, pusťte se do realizace snů ihned. Dejte do toho maximum energie. V představách myslete na výsledek, kterého lze usilovnou pílí dosáhnout. Za pár týdnů si na nějaký rozchod ani nevzpomenete, opět budete ta silná, sebevědomá žena.

Vyrazte s kamarádkami na čundr

Nejhorší možná věc, které se po rozchodu můžete dopustit je, izolovat se doma. Až přejdou prvotní vyhrocené emoce, svolejte přítelkyně a vymyslete společný výlet, nejlépe na několik dní. Kamarádky budou dokonalou terapií pro zlomené srdce. Díky novým dobrodružstvím a stálému smíchu budete mít rázem myšlenky jinde.

Uspořádejte pořádný holčičí mejdan. S kamarádkami si navzájem dodáte novou, tolik potřebnou pozitivní energii.

Myslete pozitivně

S rostoucím věkem máme tendence být negativní, zvláště v době, kdy nám není hej. Ač jde o přirozený proces, vyžeňte z hlavy myšlenky typu: „Nikoho jiného si už nenajdu…”, “Budu napořád sama…”, atd. Je to směšný nesmysl. Třeba teď budete nějaký čas single, ale to je skvělé! Konečně můžete růst, seberealizovat se, naučit se žít sama se sebou. Až budete vnitřně šťastná a vyrovnaná, pak teprve lze mít kvalitní, harmonický vztah. Věřte, jakmile má přijít ten “pravý”, dorazí.

Obklopte si zvířátky. Běžte například pomáhat do útulku. Neuvěřitelně vám to pomůže!

Citáty o lásce

O milostném životě existuje několik frází, citátů, písní, zaměřte se na ně. I slova dokážou divy. Napište si na papír oblíbené věty a vylepte je po pokoji. Skrývá se v nich mnoho pravdy, která dokáže ublíženého člověka příjemně motivovat a nakopnout k lepší zítřkům.

Rada na závěr!

Dát průchod emocím, je to nejlepší, co lze po rozchodu udělat. Plačte, křičte, ale nepřehánějte to. Propadat depresím, opíjet se do němoty, toužit si něco udělat, být ošklivá na rodiče, přátelé, není nutné. Pamatujte, byl to jen muž, těch ještě bude! Navíc, pro jedno kvítí slunce nesvítí.