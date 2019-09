Vím to. Co teď?

Jakmile se dozvíte fakt, že vás protějšek podvádí, připravte se na příval všech negativních emocí, které znáte. V zápalu afektu a beznaději často děláme věci neuváženě. V první řadě je důležité mít zálety toho druhé na jistotu potvrzené. Spekulace, ani přísaha kamarádky nestačí. Když se vám podaří ukočírovat mysl, zkuste vše probrat s nejlepší kamarádkou, co má nadhled. Malý odstup vždy pomůže.

Jak mu to říct?

Hysterické scény jsou klasikou. Není se ani čemu divit, podvedenou odsuzovat. Ovšem lepší je vyříkat si to osobně pokud možno v klidu. Zapomeňte na mobilní komunikaci. Upřímně řekněte vše, co víte. Svěřte se s vlastními pocity. Dejte partnerovi prostor vše vysvětlit. Neskákejte do řeči. Jakmile bude po všem, vezměte si čas na rozmyšlenou. Je už na vás, zdali to budou dva dny či týden.

Ač je zjištění nevěry nesmírně bolestivé, nemyslete na nejhorší. Rozhodně si nechtějte ublížit.

Nemstěte se!

Rozbitá mužova ústa, poničené auto, zmlácená milenka je častým jevem. Buďte jiná, dospělá. Brečte, křičte, sesypte se, to je povoleno, ale zapomeňte na mstu. Ani mu nechtějte oplatit stejnou mincí. Opravdu tím nikomu neprospějete. Když zachováte “klidnou” hlavu, stoupnete v jeho očích, sama se navíc budete cítit silnější, sebevědomá.

Vy ta špatná nejste!

Nevěra má mnoho tváří. Může jít pouze o živočišný pud, zvýšení ega, nebo kompenzace něčeho, co doma nefunguje. Určitě se však nepodceňujte. Netitulujte se chudinkou. Jestli protějšku něco nevyhovovalo, měl vám to sdělit, pokusit se o nápravu, ne zvolit tu nejhorší variantu.

Podvedl vás vícekrát? Opusťte ho!

Odejít či zůstat?

„Partnerovi bych aférku nikdy neodpustila,” tvrdí většina žen. Pravda je jiná. Přes 60 % párů žije ve vztahu, kde se nevěra objevila, přesto spolu i nadále setrvávají. Na pomyslnou misku vah si vždy dejte kvalitu dosavadního partnerství a zjištěnou pravdu. Samozřejmě záleží také na postoji toho druhého.

Pokud šlo pouze o jednu noc, manžel či přítel o vás nechce přijít, zvolte variantu druhé šance. Na známou větu - Udělal to jednou, udělá to zase. - neberte ohled. Samozřejmě zvažte vlastní postoj. Zdali se jako podvedená dokážete psychicky zvednout a poměr přejít, ve vztahu nadále pokračovat aniž by vás to zevnitř ničilo. Jde hlavně o vaše štěstí, vy máte právo volby.