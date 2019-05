Vezměte to jako fakt!

Nepřemýšlejte, proč vás partner podvedl. Stalo se. Čas nevrátíte. Jediné, co lze udělat, je se s danou situací smířit. Následně máte dvě možnosti, příteli odpustit či ho opustit. Pokud zvolíte první variantu, buďte připravená na to, že budete trpět. Především v prvním měsíci. Když ale nevěrníkovi odpustíte, určitě mu úlet následně nepřipomínejte. Dala jste mu přeci druhou šanci. Je už na něm, jak se bude snažit. Po rozchodu už nevěru neřešte. Zavřete dveře do minulosti. Žijte současností.

Najděte si převozníka

Někomu pomáhá vytlouci klín klínem, jak se říká. Porozhlédněte se po okolí, najděte si muže, jež vám pomůže se přes bolestivé období přenést. Držte se základního pravidla, netahejte do milostného poměru city. Stále jste velmi zranitelná. Pokuste se zpočátku si jen užívat a nic neřešit. Pamatujte, že co má přijít, přijde.

Nic si nevyčítejte

Většina žen si partnerovu nevěru bere osobně, což je nesmysl. Spokojený vztah je především o komunikaci, pokud s vámi nebyl spokojen, mohl vám to taktně říci. Nemusel si ihned začínat s vaší kamarádkou. Kvůli jeho avantýře se nemusíte cítit méněcenná. Vztyčte hlavu a ukažte mu, o jaký poklad přišel.

Sdílejte své trápení

Nezavírejte se doma a nelitujte se. Vyrazte za kamarádkami a vyplačte se jim. Svěřte se se vším, co máte na srdci. Uvidíte, že po obdobné terapii se vám uleví. Rázem se budete cítit lépe.

Najděte si koníček

Spousta volného času vede k divokému toku myšlenek. U člověka, jenž právě prožil zradu, je to efekt nežádoucí. Abyste zaměstnala hlavu, najděte si hobby, které vás psychicky i fyzicky vyčerpá. Ideální volbou je hlavně sport. Začněte běhat, vyrazte se sestrou na kurz latinskoamerických tanců, běžte pomáhat do psího útulku. To vše vám dodá nový elán do života. Zvláště dobročinná činnost je vhodná. Budete se cítit potřebná, navíc vykonáte dobrý skutek, který se vám jistě vrátí v podobě nového, lepšího partnera.