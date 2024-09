Toužíte se seznámit? Vsaďte na zdravou sebedůvěru a aktivní přístup

Spousta sebevědomých a atraktivních žen mladšího, středního a staršího věku žije sama. To je snad trend, nebo spíš fenomén dnešní doby. Po nějakém životním předělu nebo prozření (zklidnění, konec kariéry, rozchod, rozvod, úmrtí) přichází touha zase k někomu patřit.

Ale najít, souznít a nedělat na úkor sebe kompromisy, není nic lehkého. Ženy to obvykle nevzdávají, nefňukají, bojují a snaží se žít svůj život naplno. Jenže ke štěstí, alespoň části z nich, schází právě ta druhá polovina. Chlap, ke kterému by vzhlížely, vážily si ho a chtěly s ním prožívat dobré i zlé.

Víte, že... ... více než ¾ Čechů si myslí, že je lepší být ve vztahu než single. Průzkum v Česku ukázal, že čím nižší věk, tím méně se očekává, že jako první se v seznamování projeví muž. ... lidé od 25 do 54 let se nejčastěji seznamují po internetu, starší lidé se pak seznamují častěji v práci nebo díky kamarádům či v restauraci. Ale i ve věku 55+ se přes internet seznámila každá osmá dvojice. ... podíl lidí, kteří se seznamují on-line, roste s velikostí místa, v němž žijí. V menších obcích je takových lidí méně. ... asi 3/4 lidí napříč věkovými kategoriemi jsou ve svých vztazích převážně spokojené. Do 25 let je spokojenost až 90 procent, ve věku 35 až 44 let je to necelých 70 procent, ve skupině 45+ je to až 74 procent.

Kde ho však (v tomhle věku) potkat? Zeptali jsme se seznamovací koučky Kristýny Mertlové, jak to vlastně funguje a co by ženám poradila.

Řídí se seznamování třicetiletých žen a zralejších, například padesátnic, podobnými pravidly?

Základní principy seznamování jsou stejné napříč všemi věkovými skupinami, nicméně motivace, očekávání a nastavení se samozřejmě s věkem mění. Zatímco třicetileté ženy obvykle hledají partnera pro založení rodiny nebo společné budování života, ty zralejší často hledají spíše kompatibilitu, společné zájmy, hodnoty a vzájemné porozumění. Vztahy ve vyšším věku tak jsou méně o výzvách a více o sdílení už dosaženého životního stylu a standardu.

Na co by se měly ženy zaměřit, když chtějí navázat trvalý vztah? Existují nějaké pasti, které vedou k nenaplněným vztahům?

Při hledání trvalého vztahu je klíčové být upřímná sama k sobě i k potenciálnímu partnerovi ve svých hodnotách, očekáváních a cílech. Pastí může být idealizace partnera nebo vztahu, což vede k nereálným představám a zklamání. Důležité je také vyhnout se opakování negativních vzorců z minulých vztahů a zůstat otevřená ke komunikaci a růstu a také pro vztah nutným kompromisům. Je důležité si uvědomit, že tak jako vy máte své životní zkušenosti a představy, má je i váš protějšek.

Co má největší vliv na úspěšnost seznámení? Vzhled, aktivita při hledání, negativní zkušenosti nebo sebedůvěra?

Sebedůvěra a aktivní přístup jsou zásadní pro úspěšné seznámení. Vzhled hraje klíčovou roli v prvním dojmu, vlastně rozhodne, jestli vůbec dostanu šanci první dojem udělat a muž mě osloví. Pak už jsou důležitější vzájemné porozumění, společné hodnoty a schopnost budovat vzájemný respekt a důvěru. Vzhled a atraktivita jsou také výrazně zásadnější při seznamování prostřednictví online seznamek a aplikací, kdy bohužel fotka a její kvalita je rozhodující, zda o mě dotyčný muž projeví či neprojeví zájem.

Potom ale platí stále totéž – vzhled je pouze jakýmsi prvotním filtrem, dále už hraje roli moje povaha, hodnoty, nastavení, očekávání, ale právě i sebedůvěra a komunikační dovednosti. Bez nich mi sice muž možná dá podle fotky šanci na první rande, ale dlouhodobý vztah z toho určitě nevznikne.

Negativní zkušenosti samozřejmě můžou výrazně ovlivnit naši sebedůvěru, ale právě poučení se z minulosti a práce na sobě by měly vést k mnohem lepším budoucím vztahům. Navíc jedno odmítnutí vůbec nic nevypovídá o vás a vašem nastavení, muž třeba prostě jen hledal blondýnu a vy jste přírodní bruneta, ale to nemůžete vědět. Proto je ale vždy nejvíce přínosné mít pro svůj další rozvoj zpětnou vazbu a vědět, proč se mi případně seznamování nedaří. Proto moc doporučuju, pokud se mi seznamování nějakou dobu nedaří a netuším, v čem je problém, nebát se obrátit na odborníka, který mi poradí. Třeba jde jen o maličkost, která ale stojí mezi vaším životním štěstím a láskou.

Jaký je váš názor na vztah zralé ženy s mladší mužem, může fungovat dlouhodobě?

Takové spojení samozřejmě může být úspěšné, pokud mají obě strany podobné životní cíle, hodnoty a zájmy. Důležité je, aby byli oba partneři připraveni na překonávání společenských předsudků a stereotypů a aby mezi nimi panovala otevřená komunikace a vzájemné porozumění. Celosvětové statistiky říkají, že průměrně je muž starší o dva až tři roky než jeho partnerka, v některých západních zemích je to dokonce o pět let. A například v Hollywoodu je dokonce muž v průměru starší o dvanáct let.

Kdo je Kristýna Mertlová? Profesionální dohazovačka, matchmaker, seznamovací koučka a mentorka.

Zakladatelka neziskové online seznamky (nejen) pro handicapované TvojeLaska.cz.

Baví ji cestování, sport, literatura, vzdělávání.

Je matkou čtyř synů.

Obecně platí, že čím je muž starší, tím větší věkový rozdíl preferuje. Na druhou stranu ale počet vztahů, kde je žena tou starší v páru celosvětově roste, v roce 1980 to bylo pouze jedenáct procent párů, v roce 2016 už sedmnáct procent. Vždycky je ale důležité vědět, co od vztahu očekávám a ujasnit si, jestli to partner vidí stejně.

Dlouhodobě bude asi jen těžko fungovat vztah padesátileté ženy s třicetiletým mužem, který bude pravděpodobně chtít dříve či později založit rodinu. Ale pokud jsem s tím srozuměna a vím, že si nyní užívám hezký vztah, který mě naplňuje, je mi hezky a neslibuju si od toho lásku do konce života, proč se omezovat názorem jiných lidí? Člověk by si měl umět užívat život každý jeden den, protože nikdy nevíte, co přijde zítra.

Je správné vysnít si ideálního partnera? Nemá pak žena nereálná očekávání?

Je přirozené mít představu o ideálním partnerovi, ale je důležité vždy zůstat realistická. Protože tak jako já mám svoje představy, očekávání a sny, tak je má i druhá strana a vztah může vzniknout pouze tehdy, když se představy obou stran potkají. Často mluvím s klientkami kolem padesátky, které jsou zaskočeny, že velká část jejich mužských vrstevníků hledá výrazně mladší partnerky pro založení nové, obvykle už druhé rodiny. Bohužel.

Je proto klíčové vždy rozlišovat mezi zásadními hodnotami, které jsou pro mě nezbytné a přes které takzvaně nejede vlak, a těmi méně důležitými preferencemi, v nichž jsem otevřená kompromisu. Proto mi třeba nebude tolik vadit, že má muž menší bříško a není to už zrovna velký sportovec, hlavně když bude mít stabilní profesní zázemí, bude inteligentní, charismatický a především mě bude mít skutečně rád. Flexibilita a otevřenost ke kompromisu jsou nezbytné pro zdravý a šťastný vztah.