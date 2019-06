Opilá, jak zákon káže

Ne nadarmo se říká, že alkohol je metlou lidstva. Za jeho pomoci zapomínáme na trable, dokážeme se pořádně odvázat, nemáme zábrany, je proto oblíbenou součástí každé party. Nebudeme vám ho zakazovat, pokud vám bylo 18 let, jste paní svého osudu, naučte se však mít záklopku. To znamená odhadnout správné množství. Není nic horšího, než příchod dámy, odchod zvířátka. Věřte, že to není hezké, ani roztomilé. Mužskou část tím nezaujmete, ba naopak. Navíc ráno budete pekelně trpět. Držte se známého rčení - všeho s mírou.

Posmívání se na účet druhých

Potichu drbat s nejlepší kamarádkou, hodnotit okolí, je v pořádku. Vyvarujte se ale hlasitým posměškům. Ukazujete tak své ošklivé já. Ne každý přece musí splňovat vaše přehnaná kritéria. Zkuste se vžít do druhé strany. Jistě by vám také nebylo příjemné být hlavní aktérkou narážek mezi bandou “trapných” holek.



Být za každou cenu nejlepší

Možná patříte do party bohatých a oblíbených, to z vás ale nedělá něco víc. V každém podniku naleznete alespoň jednu takovou skupinku. Když se zaměříte na ženské osazenstvo, většinou se tváří jako královny, jsou namyšlené a na ostatní dámy se tváří jako na otravný hmyz. Vy se nikdy k takovému chování nesnižujte. Pokud budete přátelská ke všem, stoupnete v očích ostatních.

Netaktní odpálkování amanta

Až se vedle vás objevují muž, který se vás pokusí sbalit, ale nebude podle vašich představ, odmítněte ho slušnou formou. Tím, že na něj budete “hustá” se stanete ubohou slečínkou bez špetky slušného chování. To může odradit i toho, na něž si celý večer děláte zálusk.

Vytváření konfliktů

Ženy, stejně jako muži, umí být po pár sklenkách alkoholu osobou drsnou, co přepere i Chucka Norrise. Pak už stačí málo a snadno vznikne zbytečně vyhrocená situace. Rozhodně se nikdy neperte! Ženám rvačky nepřísluší a nesluší. Když se vás bude snažit někdo vyprovokovat, odejděte s úsměvem, hlavou vztyčenou. Nejste srab utíkající z boje, nýbrž opravdová dáma, co má úroveň.

Tanec hodný lehké děvy

Možná máte rytmus v těle, což neznamená, že se musíte na parketu svíjet jako striptérka, která má zítra zaplatit nájem a nemá ne něj. Ženy se totiž protějšky snaží vždy sbalit na “sexy” tanečky. Většinou se minou účinkem a spíše přihlížející pobaví. Kroutit se jemně v bocích je v pořádku, ale vážně to nepřehánějte.

Pozor na intimnosti

Měla jste tentokrát štěstí a poznala skvělého muže? Tak si to nesmíte pokazit. Berte to hezky pomaličku. Neskákejte mu do náruče, nestrkejte jazyk do krku, po pár skleničkách, na které vás pozval. Laškovné poležení ruky na rameno, stehno, je povoleno, stejně jako pusa na rozloučenou. Bude to možná těžké, ale věřte, když vydržíte, přinese to svoje ovoce. Navíc se vám kolemjdoucí nebudou posmívat a škatulkovat vás do skupiny holek, co nemají zábrany a nabídnou se komukoliv, kdykoliv a kdekoliv.