1. Buďte sobecká

Každý jsme jiný a je potřeba přijmout fakt, že nikdo se nezavděčí všem. Když se budete chtít neustále někomu zalíbit, nikdy nebudete samy sebou. A to bohyně nedělají. Nebojte se říct svůj názor. Nic se vám nemůže stát. Můžete si jen polepšit, protože přece se ve svém životě nechcete obklopovat lidmi, kteří vás nerespektují takové, jaké doopravdy jste. Nedělejte ani to, co chtějí druzí. Nikdy se nesnažte být nikým jiným nebo jej napodobovat, nejste kopie, jste originál a každý má svou cestu a svůj úkol.

2. Naučte se říkat NE

Cítíte se provinile, když někomu řeknete ne? Děláte pro ostatní maximum, i přesto, že se vám kolikrát nechce a nakonec ještě marně čekáte na o ocenění? Je jedno, zda je to partner, děti nebo kamarádka, kdo vás neustále využívá, jen když se mu to hodí. Nedělejte to. Když se vám nebude chtít, protože to tak nebudete cítit, zkuste říct NE. S klidným hlasem, bez emocí, prostě NE. Čím dřív začnete, tím lépe a lehčeji se vám bude žít. P. S.: Moc dobře víme, že první NE je to nejtěžší!

3. Obklopujte se pozitivními lidmi

Společnost, ve které trávíme čas, má až děsivě velký vliv na naše psychické rozpoložení. Pokud máte kolem sebe lidi, kteří si neustále jen na něco stěžují a nadávají, pak je pravděpodobné, že vás jednoduše stáhnou s sebou. Zkuste trávit čas s těmi, kteří vás budou motivovat a nabíjet energií. To samozřejmě neznamená, že odstřihnete dlouholetou kamarádku, která právě prochází nějakou krizí. Pro ni naopak zkuste být hnacím motorem.

4. Nesrovnávejte se s ostatními

Tohle je asi největší problém, se kterým se potýká každý, a dnes v době sociálních sítí obzvlášť. Porovnáváte se s druhými a jakmile vidíte, že někdo je na tom v něčem líp, snažíte se ho dohnat. A pokud na to nemáte, tak ho začnete pomlouvat až nenávidět. A naopak se utěšujete tím, že někdo je na tom hůř. Proto taková obliba reality show. Takhle si zvyšujeme sebevědomí. Smutné, viďte? Bohužel účinek je velice krátkodobý, protože vždycky se objeví někdo krásnější, chytřejší, milejší a úspěšnější.

5. Překonejte strach

Každý máme kostlivce ve skříni. Čeho se bojíte? Tím, že před problémy budete utíkat, nic nevyřešíte. Sepište si všechny věci, které vás trápí a z kterých máte strach. Buďte k sobě upřímné, i když to nebude nic příjemného. Možná vám ukápne i nějaká ta slza, ale až v momentě, kdy se svým démonům postavíte čelem, je můžete začít řešit.

6. Rozlučte se s minulostí

Jakmile budete mít seznam z předchozího bodu vytvořený a zpracovaný, udělejte si čas na magický moment, kdy se rozloučíte se „starým JÁ“. Jděte k řece, na skálu nebo meditujte doma. Vezměte svůj seznam, spalte jej nebo hoďte do vody. Poté si sepište nový seznam a jednotlivé negativní věty převeďte do pozitiva. Zformulujte věty tak, abyste je vnímaly jako upřímné. V tento posvátný okamžik se rituálně rozlučte s minulostí a slibte si, že od dnešního dne budete nový člověk. Od teď jste konečně bohyně. Sebevědomé a sebejisté, bez zbytečných strachů a předsudků.

7. Rozmazlujte se

Nemusíte být zrovna miss world, stačí, když budete spokojené samy se sebou. Nemějte na sebe přehnané nároky. Pokud se nebudete cítit dobře ve svém těle, okolí to pozná, aniž byste musely něco říkat. Nevěřte tomu, co vidíte v médiích nebo na sociálních sítích. Obraz, který dnešní společnosti předkládají, je daleko od reality. Věřte jen tomu, co je běžně kolem vás. Zajděte si pravidelně ke kadeřnici, na manikúru, pedikúru, na masáž nebo zorganizujte wellness víkend s kamarádkami. Jezte jen to, po čem se cítíte dobře, cvičte jógu a střídejte ji s během nebo chůzí. Snažte se trávit co nejvíc času v přírodě.

8. Plňte si sny a nebojte se zkoušet nové věci

Máte sny? Určitě ano! Každý je má. Je jedno, jestli sníte o cestě kolem světa, novém šicím stroji nebo o tom, že se konečně naučíte anglicky. Zapamatujte si jednou provždy – na to, abyste si plnily sny a učily se novým dovednostem, nebudete nikdy staré ani neschopné! Jděte si za tím, po čem už dlouho toužíte. Jak dlouho to ještě chcete odkládat? Rok, dva?! Vyslovujte svá přání nahlas.



9. Randěte a milujte!

Láska je lék na všechno. Randit můžete i se svým manželem nebo dlouholetým partnerem. Kupte si nové šaty, sexy spodní prádlo, zajděte si ke kadeřníkovi, hezky se upravte a vyrazte na večeři nebo do kina. Váš vztah dostane novou jiskru. Není nic horšího než upadnout do stereotypu. Buďte iniciativní a vezměte otěže do svých rukou. Neočekávejte za to žádné díky, děláte to kvůli sobě. Jen si užívejte přítomný okamžik.

10. Pochvalte se

A na závěr nejtěžší bod. Za každý malý pokrok se pochvalte. Zkusily jste se někdy zamyslet nad tím, že zlobit se samy na sebe umíte dokonale, ale pochválit se? Nečekejte na to, až to udělá někdo druhý. Nikdo jiný si nedokáže představit, jaké úsilí vás stálo dojít až sem. Jen vy se můžete pochválit opravdu spravedlivě a upřímně. A to přece bohyně dělají!