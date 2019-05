Když se k vám mezi přáteli nemá

Jen pár mužům nevadí přehnané projevy náklonnosti na veřejnosti. Většinou se drží na uzdě. Je ovšem pravdou, že zamilovaní pánové se na začátku vztahu moc neostýchají dávat najevo svou touhu. Nemohou se nové lásky nabažit. Když vás tedy před svými kamarády nevezme za ruku, nepohladí, letmo se vás nedotkne, něco je špatně. Buď si hraje na “mača”, ale také je možné, že pro něj nejste natolik důležitá, aby dal najevo city.

Když nereaguje na vaše zprávy a telefonáty

Jedna věc je muže nahánět, ale poslat mu SMSku s tím, jak se má, jaký měl den, je v pořádku. Neodpověděl, nezavolal do deseti minut? Nevyšilujte. Počkejte. Začněte být naštvaná až tehdy, kdy na odpověď čekáte tři dny. Ignorace je jasná známka nezájmu.

Když odmítá být s vámi o samotě

Navrhujete různé výlety, procházky, ale on je sabotuje? Vždy má nějakou výmluvu, proč nemůže, nehodí se mu to? Vaše schůzky probíhají pouze v partě přátel? Je nám líto, ale sama musíte cítit, že s vámi být nechce. Jakmile třikrát odmítne rande, kde byste měla být pouze vy a on, nejste pro něj prioritou.

Když si nepamatuje alespoň tři věci, které máte ráda

Nejlepší zkouškou, jak si otestovat jeho zálusk na vás, je položit mu nenápadně pár otázek. Ty by se měly týkat vašich zájmů, koníčků, o kterých jste se mu svěřila. Jestli bude nad odpovědí dlouho přemýšlet, nebo dokonce nedokáže vůbec nic říct, dejte mu sbohem.

Když vás neposlouchá

Při konverzaci pozoruje okolí, nereaguje, je duchem mimo? Pak vás má tzv. na háku. Opačné pohlaví nemusí naše ženské výjevy, neustálé stěžování, přehršle slov, ale dotyčný by přeci jen měl vyvinout alespoň minimální účast. Než se rozhodnete vztah utnout, zkuste mu říci své pocity. Jak vám vadí jeho nepozornost. Zamilovaný muž se napraví. Ten, co mu je to jedno, mávne rukou a pojede si dál to svoje.

Když tlačí na sex

Muži, kteří až moc tlačí na pilu, myslí jen na jedno - sex. Nejspíš mu jde jen o to, jak vás nejrychleji dostat do postele, aby si udělal další zářez. Na nějaké citové potřeby kašle. S takovým mužem se okamžitě rozejděte. Stejně by “vztah” neměl šanci na delší pokračování. Nadržené jedince posílejte rovnou k šípku. Pamatujte, gentleman akceptuje ženinu stopku, nevyvíjí nátlak. Na to nejlepší si rád počká.